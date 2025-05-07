Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần phát triển Giáo dục Grit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần phát triển Giáo dục Grit
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Công ty cổ phần phát triển Giáo dục Grit

Giáo viên tiếng Anh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty cổ phần phát triển Giáo dục Grit

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phố Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội à Florence), Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy tiếng Anh cho học sinh từ 5 đến 15 tuổi theo chương trình quốc tế.
Soạn giáo án, chuẩn bị bài giảng và tài liệu phù hợp với chương trình học.
Tổ chức các hoạt động học tập tương tác giúp học sinh cải thiện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
Theo dõi và đánh giá tiến bộ của học sinh định kỳ (bài kiểm tra, đánh giá kỹ năng, nhận xét quá trình học tập).
Phối hợp với các bộ phận học vụ, tư vấn, giáo viên nước ngoài để nâng cao chất lượng giảng dạy.
Kết nối với GVCN và CMHS để thông tin về quá trình học tập của học sinh
Tham gia các buổi đào tạo chuyên môn, workshop của nhà trường.
Đảm bảo sự chuyên nghiệp và thân thiện trong môi trường lớp học.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp đại học (hoặc có xác nhận đã hoàn thành chương trình cử nhân) chuyên ngành Ngôn ngữ Anh hoặc Sư phạm Anh.
IELTS 6.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương.
Nắm vững các phương pháp dạy học tích cực và phát triển ngôn ngữ.
Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm dạy học hoặc làm việc tại các trung tâm tiếng Anh.
Thái độ thân thiện, khiêm tốn, lịch sự, cầu tiến.
Có tinh thần trách nhiệm cao và ý thức tự giác tốt.

Tại Công ty cổ phần phát triển Giáo dục Grit Thì Được Hưởng Những Gì

Được ăn trưa tại Trường không mất phí.
Lương thử việc 85% lương chính thức. Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật định sau 2 tháng thử việc
Được giảm học phí khi con theo học tại Hệ thống trường Gritschool: mầm non, tiểu học và THCS.
Cơ hội làm việc trong môi trường giáo dục năng động, trẻ trung.
Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ, liên hoan và du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển Giáo dục Grit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần phát triển Giáo dục Grit

Công ty cổ phần phát triển Giáo dục Grit

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trường mầm non PinkyCheek Kids Mỹ Đình Tầng 1,2, tòa Florence, số 28 Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

