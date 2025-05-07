Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần phát triển Giáo dục Grit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phố Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội à Florence), Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy tiếng Anh cho học sinh từ 5 đến 15 tuổi theo chương trình quốc tế.

Soạn giáo án, chuẩn bị bài giảng và tài liệu phù hợp với chương trình học.

Tổ chức các hoạt động học tập tương tác giúp học sinh cải thiện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Theo dõi và đánh giá tiến bộ của học sinh định kỳ (bài kiểm tra, đánh giá kỹ năng, nhận xét quá trình học tập).

Phối hợp với các bộ phận học vụ, tư vấn, giáo viên nước ngoài để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Kết nối với GVCN và CMHS để thông tin về quá trình học tập của học sinh

Tham gia các buổi đào tạo chuyên môn, workshop của nhà trường.

Đảm bảo sự chuyên nghiệp và thân thiện trong môi trường lớp học.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp đại học (hoặc có xác nhận đã hoàn thành chương trình cử nhân) chuyên ngành Ngôn ngữ Anh hoặc Sư phạm Anh.

IELTS 6.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương.

Nắm vững các phương pháp dạy học tích cực và phát triển ngôn ngữ.

Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm dạy học hoặc làm việc tại các trung tâm tiếng Anh.

Thái độ thân thiện, khiêm tốn, lịch sự, cầu tiến.

Có tinh thần trách nhiệm cao và ý thức tự giác tốt.

Tại Công ty cổ phần phát triển Giáo dục Grit Thì Được Hưởng Những Gì

Được ăn trưa tại Trường không mất phí.

Lương thử việc 85% lương chính thức. Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật định sau 2 tháng thử việc

Được giảm học phí khi con theo học tại Hệ thống trường Gritschool: mầm non, tiểu học và THCS.

Cơ hội làm việc trong môi trường giáo dục năng động, trẻ trung.

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ, liên hoan và du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển Giáo dục Grit

