Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH TSS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý tất cả các lỗi phần cứng,phần mềm khi có vấn đề.

Kiểm tra quản lý thiết bị, phần mềm

Báo cáo theo ngày, tuần, quý cho Ban lãnh đạo/Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên có trình độ chuyên môn tốt

Có khả năng xử lý tình huống linh hoạt

Giao tiếp bằng Tiếng Anh tốt (Báo cáo trực tiếp với lãnh đạo nước ngoài)

Tại Công ty TNHH TSS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

Chế độ bảo hiểm: BHXH,...

Các chế độ phụ cấp khác theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TSS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin