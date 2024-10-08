Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH TSS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Công ty TNHH TSS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 1
Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương Thỏa thuận
Xử lý tất cả các lỗi phần cứng,phần mềm khi có vấn đề.
Kiểm tra quản lý thiết bị, phần mềm
Báo cáo theo ngày, tuần, quý cho Ban lãnh đạo/Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên có trình độ chuyên môn tốt
Ưu tiên ứng viên có trình độ chuyên môn tốt
Có khả năng xử lý tình huống linh hoạt
Giao tiếp bằng Tiếng Anh tốt (Báo cáo trực tiếp với lãnh đạo nước ngoài)
Tại Công ty TNHH TSS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Chế độ bảo hiểm: BHXH,...
Các chế độ phụ cấp khác theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TSS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
