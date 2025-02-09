Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Hỗ trợ các vấn đề phát sinh liên quan đến kĩ thuât máy tính ở các phòng ban:

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ phần mềm từ nhân viên tại cửa hàng, văn phòng qua hệ thống hỗ trợ (ticket system), email, hoặc điện thoại.

Hỗ trợ cài đặt, cấu hình, và xử lý sự cố các hệ thống phần mềm như POS (Point of Sale), ERP, CRM, và các phần mềm bán lẻ khác.

Giải quyết các vấn đề liên quan đến tài khoản người dùng, quyền truy cập hệ thống, và lỗi kết nối dữ liệu.

Hỗ trợ vận hành phần mềm bán lẻ:

Giám sát và hỗ trợ vận hành hệ thống POS tại cửa hàng, đảm bảo giao dịch bán hàng diễn ra suôn sẻ.

Kiểm tra, cài đặt, và hướng dẫn sử dụng phần mềm mới khi có nâng cấp hoặc triển khai tại các điểm bán lẻ.

Phối hợp với các đội nhóm để đảm bảo dữ liệu đồng bộ giữa hệ thống cửa hàng và văn phòng (inventory, sales, customer data)

Xử lý sự cố (Troubleshooting):

Xử lý các lỗi kỹ thuật liên quan đến phần mềm, kết nối mạng, và máy chủ POS tại cửa hàng.

Làm việc với các đối tác cung cấp phần mềm hoặc nhà thầu bên ngoài để khắc phục các sự cố phức tạp.

Báo cáo và theo dõi tiến độ xử lý sự cố nhằm cải thiện hiệu quả vận hành

Đào tạo và tài liệu hóa:

Hướng dẫn nhân viên cửa hàng và văn phòng sử dụng hiệu quả các phần mềm bán lẻ.

Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và quy trình xử lý sự cố cơ bản cho các hệ thống phần mềm.

Bảo mật và tuân thủ:

Đảm bảo các hệ thống phần mềm tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và chính sách của công ty.

Hỗ trợ kiểm tra và giám sát các rủi ro bảo mật liên quan đến phần mềm bán lẻ

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung và tiếng Việt

Nam, từ 25 - 40 tuổi, tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin.

Có từ 3-5 năm kinh nghiệm ở vai trò IT Support hoặc Helpdesk Specialist, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ.

Kiến thức vững về phần mềm bán lẻ (POS, ERP, CRM) và hệ điều hành Windows/macOS.

Hiểu biết cơ bản về hệ thống mạng LAN/WAN và cơ sở dữ liệu (SQL, Oracle).

Kinh nghiệm triển khai, hỗ trợ hệ thống POS hoặc các phần mềm bán lẻ khác là lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt, hỗ trợ hiệu quả cho nhân viên không chuyên về công nghệ.

Kỹ năng xử lý vấn đề nhanh chóng và làm việc dưới áp lực cao.

Tinh thần làm việc nhóm và tư duy dịch vụ khách hàng.

Thời gian làm việc 09h00 -18h00 từ thứ 2 - thứ 6.

Hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Có cơ hội làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp, phát triển ổn định lâu dài

Có cơ hội phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp

