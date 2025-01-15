Tuyển IT Helpdesk FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại FE CREDIT
- Hồ Chí Minh: 144 Cộng Hòa, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương Thỏa thuận
Cài đặt và cấu hình desktops/laptops cho khách hàng tại POS/Văn phòng
Hỗ trợ kỹ thuật, trả lời các thắc mắc khách hàng tại chỗ, qua điện thoại hoặc email
Duy trì chất lượng dịch vụ khách hàng ở mức cao đối với tất cả các yêu cầu hỗ trợ, đảm bảo giữ vững những nguyên tắc quản lý dịch vụ
Chủ động kiểm tra và xử lý những lỗi khách hàng gặp phải
Ghi nhận tất cả các cuộc gọi trên hệ thống service desk
Trả lời các câu hỏi từ khách hàng và giúp họ giải quyết các vấn đề liên quan đến phần cứng hoặc phần mềm
Ghi nhận lại các sự cố phần cứng hoặc phần mềm được phát hiện
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1 đến 2 năm kinh nghiệm trong ngành CNTT
Kỹ năng lắng nghe khách hàng
Khả năng làm việc nhóm cũng như cá nhân
Kỹ năng khắc phục và giải quyết vấn đề
Tại FE CREDIT Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp cơm
Thưởng phúc lợi cạnh tranh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FE CREDIT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
