Tuyển IT Helpdesk FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Cài đặt và cấu hình desktops/laptops cho khách hàng tại POS/Văn phòng

Hỗ trợ kỹ thuật, trả lời các thắc mắc khách hàng tại chỗ, qua điện thoại hoặc email

Duy trì chất lượng dịch vụ khách hàng ở mức cao đối với tất cả các yêu cầu hỗ trợ, đảm bảo giữ vững những nguyên tắc quản lý dịch vụ

Chủ động kiểm tra và xử lý những lỗi khách hàng gặp phải

Ghi nhận tất cả các cuộc gọi trên hệ thống service desk

Trả lời các câu hỏi từ khách hàng và giúp họ giải quyết các vấn đề liên quan đến phần cứng hoặc phần mềm

Ghi nhận lại các sự cố phần cứng hoặc phần mềm được phát hiện