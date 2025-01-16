Tuyển IT Helpdesk CJ CGV Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Head Office

- Kiểm tra, thu thập thông tin, làm báo giá và chuẩn bị các hợp đồng kinh doanh

- Hỗ trợ các chương trình khách hàng tổ chức tại rạp

- Hỗ trợ anh chị team sale trong các công việc(theo dõi quá trình hợp đồng, gửi voucher vé xem phim cho khách hàng nếu có...etc)

- Liên hệ với khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ tại CGV trường hợp khách hàng có nhu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối/hoặc mới tốt nghiệp

- Thời gian thực tập: 06 tháng

- Năng động, nhiệt tình,cẩn thận và có thể làm việc dưới áp lực cao

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và sử dụng thông thạo Microsoft Offices

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

- Trợ cấp thực tập 4.000.000 VND/tháng

- Vé xem phim

