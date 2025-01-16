Tuyển IT Helpdesk CJ CGV Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại CJ CGV Vietnam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Head Office
Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm tra, thu thập thông tin, làm báo giá và chuẩn bị các hợp đồng kinh doanh
- Hỗ trợ các chương trình khách hàng tổ chức tại rạp
- Hỗ trợ anh chị team sale trong các công việc(theo dõi quá trình hợp đồng, gửi voucher vé xem phim cho khách hàng nếu có...etc)
- Liên hệ với khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ tại CGV trường hợp khách hàng có nhu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm cuối/hoặc mới tốt nghiệp
- Thời gian thực tập: 06 tháng
- Năng động, nhiệt tình,cẩn thận và có thể làm việc dưới áp lực cao
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và sử dụng thông thạo Microsoft Offices
CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
- Trợ cấp thực tập 4.000.000 VND/tháng
- Vé xem phim
Tại CJ CGV Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CJ CGV Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
