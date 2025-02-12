Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

OBJECTIVES

Đảm bảo các kế hoạch, quản lý các hoạt động cơ sở hạ tầng (CSHT) và an ninh (AN) CNTT, máy chủ, cơ sở dữ liệu, mạng và mạng viễn thông tại các Trung tâm dữ liệu và thiết bị vận hành hàng ngày không gặp gián đoạn, hoạt động ổn định và liên tục.

Đảm bảo các giải pháp mới đáp ứng nhu cầu tiềm năng của doanh nghiệp, phù hợp với định hướng công nghệ của công ty được triển khai.

Tối ưu hóa hiệu quả vận hành hàng ngày của IT nhằm giảm thiểu chi phí cho công ty.

Hiệu quả quản lý đội ngũ CSHT & AN, định hướng, triển khai và duy trì hệ thống quản lý dịch vụ, các phương pháp, tiêu chuẩn và quy trình để áp dụng đồng bộ trong toàn bộ CNTT.

RESPONSIBILITIES

1. Quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng và an ninh CNTT

Tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công nghệ thông tin (CNTT) về tổ chức và xây dựng hệ thống CSHT và an ninh thông tin (ANTT) chuẩn.

Đánh giá xu hướng công nghệ, các thực hành tốt nhất (best practices) trong ngành, và đề xuất áp dụng công nghệ mới để tối ưu hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Xây dựng kế hoạch áp dụng CSHT&AN, phân công và phụ trách chung toàn bộ công việc của Phòng CSHT&AN.