Tuyển IT Helpdesk JPROTECH TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 30 đường số 18 Khu phố 5 Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1. Tiếp nhận xử lý các yêu cầu đối với các sự cố, yêu cầu dịch vụ CNTT nội bộ

- Cài đặt và cấu hình phần cứng máy tính, phần mềm, hệ thống, mạng, máy in ...

- Giám sát và bảo trì hệ thống máy tính và mạng

- Đáp ứng kịp thời các vấn đề và yêu cầu về CNTT

- Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong toàn công ty

- Thiết lập tài khoản cho người dùng mới

2. Thực hiện kiểm tra và đề xuất bảo hành, bảo trì , nâng cấp hệ thống và các thiết bị CNTT

- Tham gia hoạt động kiểm kê, quản lý danh mục thiết bị tài sản CNTT nằm trong quản lý của bộ phận

- Sửa chữa, thay thế thiết bị, bảo trì nâng cấp hệ thống và các thiết bị CNTT khi cần thiết

3. Quản trị tài nguyên hệ thống nội bộ công ty

4. Quản lý, kiểm soát an ninh thông tin, bảo mật nội bộ

5. Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt.

- Tự tin, tích cực và chủ động trong công việc.

- Tính chính xác, cẩn thận

- Sáng tạo và độc lập trong công tác chuyên môn

- Tiếng Anh cơ bản, đọc hiểu tài liệu

Tại JPROTECH TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Lương tháng 13 theo quy định và thưởng năng lực cuối năm.

Xem xét tăng lương hàng năm.

Các chế độ theo chính sách của Luật lao động Việt Nam (phép năm, nghỉ lễ tết, thai sản...) và chính sách phúc lợi của Công ty (ốm đau, hiếu hỉ, lễ tết, sinh nhật...)

Tham gia khám sức khỏe định kỳ.

Tham gia các chuyến du lịch của Công ty.

Cung cấp laptop làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JPROTECH TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.