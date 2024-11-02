Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Tin Học T.T.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Tin Học T.T.C
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Tin Học T.T.C

IT Helpdesk

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Tin Học T.T.C

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 58 Mạc Đỉnh Chi, Quận 1

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Cài đặt, triển khai phần cứng, phần mềm
- Xử lý các lỗi liên quan đến máy tính, máy in, email, hệ thống mạng
- Triển khai, lắp đặt, bảo trì hệ thống mạng

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh
- Có kinh nghiệm sử dụng và quản lý Microsoft 365
- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành CNTT
- Ưu tiên có kinh nghiệm 2 năm trở lên.
- Ưu tiên các ứng viên đã học qua các khoá học CCNA, MCSA, MCSE.

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Tin Học T.T.C Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
- Được đào tạo nghiệp vụ thường xuyên
- Có cơ hội phát triển và thăng tiến
- Các chính sách bảo hiểm theo qui định, thưởng tết, nghỉ mát hằng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Tin Học T.T.C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Tin Học T.T.C

Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Tin Học T.T.C

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 58 Mạc Đỉnh Chi, Quận 1, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

