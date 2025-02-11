Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH Nha Khoa Elite làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Công Ty TNHH Nha Khoa Elite
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
IT Helpdesk

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Elite

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 75 Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

1. Mô tả công việc:
Mô tả công việc chung: IT Support chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì và hỗ trợ hệ thống công nghệ thông tin tại phòng khám nha khoa, đảm bảo hoạt động ổn định của phần mềm, phần cứng và mạng, hỗ trợ nhân viên trong việc sử dụng công nghệ để nâng cao hiệu suất làm việc và trải nghiệm khách hàng.
Cụ thể:
a. Hỗ trợ kỹ thuật & xử lý sự cố
• Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp hoặc từ xa cho nhân viên phòng khám về phần mềm, phần cứng và mạng hệ thống.
• Xử lý các lỗi liên quan đến hệ thống máy tính, máy in, phần mềm quản lý nha khoa, email và các thiết bị y tế kết nối với máy tính.
• Nhân viên hướng dẫn sử dụng các thiết bị và phần mềm hiệu quả cần thiết cho công việc.
b. Quản lý phần mềm và dữ liệu hệ thống
• Cài đặt, cập nhật và bảo trì phần mềm quản lý phòng khám (có thể là phần mềm quản lý lịch hẹn, hồ sơ bệnh nhân, thanh toán, bảo hiểm...).
• Đảm bảo sao lưu dữ liệu định kỳ, bảo mật thông tin bệnh nhân theo quy định hoặc các tiêu chuẩn bảo mật khác.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Elite Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Elite

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 75 Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

