Tuyển IT Helpdesk Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Biệt thự số Vic 2 - 24, Vinhomes Golden River, 02 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Đảm bảo, duy trì hệ thống công nghệ thông tin văn phòng Công ty.

Xác định, chẩn đoán và hỗ trợ người dùng các sự cố về máy tính, tư vấn nâng cấp hệ thống hoặc thiết bị thay thế.

Thiết lập hệ thống mạng nội bộ cho Công ty: Cấu hình modem, hệ thống wifi, switch, các thiết bị mạng; đảm bảo mạng nội bộ được trang bị tốt cho hoạt động lưu trữ, chia sẻ, khai thác thông tin, đảm bảo hệ thống cơ sở dữ liệu được bảo mật, an toàn. Quản lí máy chủ, các cơ sở dữ liệu, hệ thống camera, mạng tín hiệu.

Back up dữ liệu trên server định kì đảm bảo dữ liệu được bảo vệ an toàn.

Kiểm tra định kì dữ liệu làm việc của cá nhân, bộ phận đảm bảo dữ liệu an toàn

Tư vấn cho Ban giám đốc các vấn đề về quản trị hệ thống mạng, đầu tư cơ sở hạ tầng mạng.

Sửa chữa các thiết bị phần cứng, thiết bị văn phòng: máy in, fax, điện thoại, wifi, camera.

Quản lý, kiểm kê tài sản, máy móc, trang thiết bị của Công ty.

Xem xét yêu cầu mua sắm thêm máy móc, thiết bị công nghệ thông tin của các Phòng ban trình Lãnh đạo phê duyệt.

Quản lí tên miền, hosting, website, dữ liệu khác (ảnh, video..)

Kiểm soát việc sử dụng máy móc, trang thiết bị văn phòng của các Phòng ban, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Định kỳ thực hiện kiểm kê, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sửa chữa, thanh lý máy móc, trang thiết bị Công nghệ thông tin và lập báo cáo.

Thực hiện bảo trì phòng ngừa: Theo dõi, vệ sinh, kiểm tra, đo lường tình trạng, hiệu chỉnh và thay thế các chi tiết máy theo kế hoạch; Chủ động theo dõi tình trạng, đề xuất vật tư/phụ tùng đảm bảo đúng tiến độ của kế hoạch bảo trì; Chủ động đề xuất công việc và lịch trình cho kế hoạch bảo trì; Chủ động làm việc với NCC để bảo trì kịp thời.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc và Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 23 - 35 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng, trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin

Có từ 1 - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty có quy mô từ 50-100 nhân viên

Hiểu biết tốt về server, camera, mạng và các phần mềm hệ thống.

Có kinh nghiệm xử lý các sự cố liên quan đến máy tính, máy in, camera,...

Sử dụng thành thạo Internet và các phần mềm văn phòng (word, excel, power point....).

Nhanh nhẹn, chủ động, học hỏi nhanh, làm việc độc lập tốt.

Ham học hỏi, chịu được áp lực cao, chăm chỉ, biết tổ chức sắp xếp công việc và có tinh thần trách nhiệm.

Mong muốn tìm công việc ổn định, lâu dài.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Lương gross thỏa thuận từ 12M đến 14M/ tháng.

BHXH, lương tháng 13, 12 ngày phép năm, thưởng các ngày lễ tết đầy đủ theo chế độ công đoàn và công ty.

Du lịch, sự kiện nội bộ, sinh nhật, hoạt động định kỳ

Tham gia các khóa học đào tạo, kỹ năng, phát triển theo công việc.

Môi trường ổn định, thoải mái và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến

