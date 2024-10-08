Tuyển IT phần mềm Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 136 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ kỹ thuật cho CBNV qua điện thoại, email, chat, remote access. Xử lý các vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềm, mạng máy tính, hệ thống camera. Cài đặt, cấu hình, bảo trì, sửa chữa các thiết bị máy tính, mạng LAN, VLAN, camera. Hỗ trợ khách hàng sử dụng các phần mềm, ứng dụng, dịch vụ của công ty. Ghi nhận, phân tích, xử lý các yêu cầu hỗ trợ của khách hàng. Cập nhật thông tin, kiến thức về kỹ thuật, sản phẩm, dịch vụ của công ty. Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Hỗ trợ kỹ thuật cho CBNV qua điện thoại, email, chat, remote access.
Xử lý các vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềm, mạng máy tính, hệ thống camera.
Cài đặt, cấu hình, bảo trì, sửa chữa các thiết bị máy tính, mạng LAN, VLAN, camera.
Hỗ trợ khách hàng sử dụng các phần mềm, ứng dụng, dịch vụ của công ty.
Ghi nhận, phân tích, xử lý các yêu cầu hỗ trợ của khách hàng.
Cập nhật thông tin, kiến thức về kỹ thuật, sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Nắm vững kiến thức cơ bản về mạng máy tính, hệ thống mạng LAN, VLAN. Có kiến thức về cài đặt, cấu hình, bảo trì, sửa chữa các thiết bị máy tính, camera. Có khả năng giao tiếp, giải thích rõ ràng, dễ hiểu cho khách hàng. Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, năng động, ham học hỏi. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Nắm vững kiến thức cơ bản về mạng máy tính, hệ thống mạng LAN, VLAN.
Có kiến thức về cài đặt, cấu hình, bảo trì, sửa chữa các thiết bị máy tính, camera.
Có khả năng giao tiếp, giải thích rõ ràng, dễ hiểu cho khách hàng.
Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, năng động, ham học hỏi.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên môn về kỹ thuật, sản phẩm, dịch vụ của công ty. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Được đào tạo chuyên môn về kỹ thuật, sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam

Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 110 Thái Thịnh, Phương Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

