Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 26 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Mức lương
17 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 17 - 26 Triệu
Tham gia phát triển các ứng dụng web trên nền tảng java
Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì hệ thống, ứng dụng.
Thực hiện lập trình các sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu.
Nghiên cứu và cập nhật các kiến thức mới hỗ trợ cho công việc
Với Mức Lương 17 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1.5 năm kinh nghiệm làm việc với Java
Thành thạo Spring Boot, kiến thức về phân luồng, đồng thời và dịch vụ web (RESTful)
Có kinh nghiệm với cơ sở hạ tầng đám mây như AWS, Kubernetes;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các công nghệ front-end như Angular, ReactJS
Có kinh nghiệm với RDBMS (SQLSERVER, MYSQL)
Từng làm việc với máy chủ web/ứng dụng sử dụng mô hình Load Balancing
Có kinh nghiệm trong mảng tài chính ngân hàng là một lợi thế.
Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
1. Cơ hội phát triển bản thân
Làm việc với đội ngũ kỹ sư, nhân viên năng động, giàu nhiệt huyết, đam mê, lý tưởng lớn.
Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển
Được lãnh đạo giàu kinh nghiệm đào tạo, định hướng con đường nghề nghiệp rõ ràng.
Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng.
Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác
2. Chế độ đãi ngộ
Phụ cấp tăng ca, thưởng dự án, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng tháng lương thứ 13,...
Được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo hiểm; phụ cấp nhà ở, xăng xe, ăn trưa, thai sản, con nhỏ, cưới hỏi, sinh nhật,...
Định kỳ xét tăng lương 1 lần/năm hoặc đột xuất theo đánh giá.
Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc.
3. Đời sống tinh thần phong phú
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.
Được tham gia các hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch hàng năm.
Công ty luôn động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho toàn thể nhân viên.
Công ty tổ chức các buổi sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, tổ chức thưởng và kỉ niệm những ngày lễ tết trong năm.
Hoạt động văn hóa thể thao đa dạng: câu lạc bộ bóng đá, gym, bơi lội, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập