Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 26 Triệu

Mức lương 17 - 26 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Backend Developer

Tham gia phát triển các ứng dụng web trên nền tảng java

Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì hệ thống, ứng dụng.

Thực hiện lập trình các sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu.

Nghiên cứu và cập nhật các kiến thức mới hỗ trợ cho công việc

Yêu Cầu Công Việc

Có từ 1.5 năm kinh nghiệm làm việc với Java

Thành thạo Spring Boot, kiến thức về phân luồng, đồng thời và dịch vụ web (RESTful)

Có kinh nghiệm với cơ sở hạ tầng đám mây như AWS, Kubernetes;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các công nghệ front-end như Angular, ReactJS

Có kinh nghiệm với RDBMS (SQLSERVER, MYSQL)

Từng làm việc với máy chủ web/ứng dụng sử dụng mô hình Load Balancing

Có kinh nghiệm trong mảng tài chính ngân hàng là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cơ hội phát triển bản thân

Làm việc với đội ngũ kỹ sư, nhân viên năng động, giàu nhiệt huyết, đam mê, lý tưởng lớn.

Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển

Được lãnh đạo giàu kinh nghiệm đào tạo, định hướng con đường nghề nghiệp rõ ràng.

Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng.

Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác

2. Chế độ đãi ngộ

Phụ cấp tăng ca, thưởng dự án, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng tháng lương thứ 13,...

Được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo hiểm; phụ cấp nhà ở, xăng xe, ăn trưa, thai sản, con nhỏ, cưới hỏi, sinh nhật,...

Định kỳ xét tăng lương 1 lần/năm hoặc đột xuất theo đánh giá.

Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc.

3. Đời sống tinh thần phong phú

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Được tham gia các hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch hàng năm.

Công ty luôn động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho toàn thể nhân viên.

Công ty tổ chức các buổi sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, tổ chức thưởng và kỉ niệm những ngày lễ tết trong năm.

Hoạt động văn hóa thể thao đa dạng: câu lạc bộ bóng đá, gym, bơi lội, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

