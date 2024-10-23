Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ THUẬT ỨNG DỤNG & QUẢNG CÁO VŨ TRẦN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ THUẬT ỨNG DỤNG & QUẢNG CÁO VŨ TRẦN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ THUẬT ỨNG DỤNG & QUẢNG CÁO VŨ TRẦN
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Kế hoạch sản xuất

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 111A, Hoa Lan, phường 02, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

I. Chức năng:
1. Tính giá thành sản phẩm in ấn cho Phòng Kinh Doanh
2. Lập kế hoạch sản xuất, theo dõi và đáp ứng thời hạn giao hàng cho từng đơn hàng
3. Duy trì và phát triển thêm nhà cung cấp chất lượng.
4. Tư vấn sản phẩm, chất liệu, quy cách cho Phòng Kinh doanh.
II. Nhiệm vụ
1. Duy trì và phát triển các mối quan hệ hiện có nhằm tìm hiểu và nắm bắt nhu cầu của Khách hàng.
2. Lập kế hoạch công tác tuần, tháng và thực hiện theo kế hoạch được duyệt đặc biệt là vào các mùa cao điểm.
3. Báo giá:
Nhận bảng yêu cầu báo giá từ phòng Kinh doanh
Lập “Bảng chiết tính giá” -> trình Ban Giám Đốc
Kế hoạch sản xuất:
So sánh giá giữa các nhà cung ứng (Ít nhất 3 nhà cung ứng)
Lập “Kế hoạch sản xuất” -> Lệnh sản xuất
Đặt hàng: Giấy – In – Gia công theo Kế hoạch sản xuất đã được duyệt
Làm việc với các nhà cung cấp để nhập hàng.
Sản xuất:
Kiểm tra file thiết kế -> Xuất film
Kiểm tra film, Giấy -> Lịch in tại cung cấp nhà in
Theo dõi tiến độ sản xuất, chất lượng, số lượng sản phẩm tại đơn vị gia công.
Xem bài in tại nhà xưởng và các đơn vị gia công
Tham gia các lớp học đào tạo ngắn hạn, dài hạn

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tính giá thành trong kế hoạch sản xuất in ấn (in trên chất liệu giấy: hộp giấy, in lịch,...) Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing và Kinh doanh Linh động, cẩn thận, giao tiếp tốt
Có kinh nghiệm tính giá thành trong kế hoạch sản xuất in ấn (in trên chất liệu giấy: hộp giấy, in lịch,...)
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing và Kinh doanh
Linh động, cẩn thận, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ THUẬT ỨNG DỤNG & QUẢNG CÁO VŨ TRẦN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ THUẬT ỨNG DỤNG & QUẢNG CÁO VŨ TRẦN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ THUẬT ỨNG DỤNG & QUẢNG CÁO VŨ TRẦN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ THUẬT ỨNG DỤNG & QUẢNG CÁO VŨ TRẦN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 111A Hoa Lan, phường 2, Phú Nhuận, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

