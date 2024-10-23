Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ THUẬT ỨNG DỤNG & QUẢNG CÁO VŨ TRẦN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

I. Chức năng:

1. Tính giá thành sản phẩm in ấn cho Phòng Kinh Doanh

2. Lập kế hoạch sản xuất, theo dõi và đáp ứng thời hạn giao hàng cho từng đơn hàng

3. Duy trì và phát triển thêm nhà cung cấp chất lượng.

4. Tư vấn sản phẩm, chất liệu, quy cách cho Phòng Kinh doanh.

II. Nhiệm vụ

1. Duy trì và phát triển các mối quan hệ hiện có nhằm tìm hiểu và nắm bắt nhu cầu của Khách hàng.

2. Lập kế hoạch công tác tuần, tháng và thực hiện theo kế hoạch được duyệt đặc biệt là vào các mùa cao điểm.

3. Báo giá:

Nhận bảng yêu cầu báo giá từ phòng Kinh doanh

Lập “Bảng chiết tính giá” -> trình Ban Giám Đốc

Kế hoạch sản xuất:

So sánh giá giữa các nhà cung ứng (Ít nhất 3 nhà cung ứng)

Lập “Kế hoạch sản xuất” -> Lệnh sản xuất

Đặt hàng: Giấy – In – Gia công theo Kế hoạch sản xuất đã được duyệt

Làm việc với các nhà cung cấp để nhập hàng.

Sản xuất:

Kiểm tra file thiết kế -> Xuất film

Kiểm tra film, Giấy -> Lịch in tại cung cấp nhà in

Theo dõi tiến độ sản xuất, chất lượng, số lượng sản phẩm tại đơn vị gia công.

Xem bài in tại nhà xưởng và các đơn vị gia công

Tham gia các lớp học đào tạo ngắn hạn, dài hạn

Có kinh nghiệm tính giá thành trong kế hoạch sản xuất in ấn (in trên chất liệu giấy: hộp giấy, in lịch,...) Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing và Kinh doanh Linh động, cẩn thận, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ THUẬT ỨNG DỤNG & QUẢNG CÁO VŨ TRẦN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ THUẬT ỨNG DỤNG & QUẢNG CÁO VŨ TRẦN

