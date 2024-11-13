Tuyển Kế hoạch sản xuất Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Kế hoạch sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý vòng đời sản phẩm huy động, dịch vụ huy động doanh nghiệp.
- Phối hợp các đơn vị liên quan để thực hiện khảo sát, phân tích, đánh giá các sản phẩm tín dụng, dịch vụ tín dụng doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.
- Định kỳ đánh giá, rà soát tính phù hợp của Sản phẩm huy động, dịch vụ huy động doanh nghiệp với thực tiển kinh doanh, nhằm bổ sung, cải tiến, thay thế hoặc hủy bỏ sản phẩm.
- Đánh giá kết quả thực hiện huy động doanh nghiệp theo Vùng/ Khu vực/ Trung tâm kinh doanh (TTKD).
- Triển khai các sản phẩm huy động, chương trình, dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp đến các TTKD; đánh giá hiệu quả các chương trình thi đua nội bộ, chương trình ưu đãi.
- Tham gia đào tạo các sản phẩm huy động, chương trình, dịch vụ doanh nghiệp.
- Thực hiện báo cáo Ngân hàng nhà nước, các báo cáo số liệu liên quan trọng phạm vi quản lý của Phòng SPHĐ&DVDN;
- Xây dựng dự thảo các sản phẩm, chương trình theo định hướng kinh doanh của Ban lãnh đạo từng thời kỳ.
- Tham mưu chính sách, cơ chế, nghiệp vụ liên quan đến sản phẩm huy động, dịch vụ doanh nghiệp.
- Thực hiện các báo cáo nghiên cứu thị trường, số liệu, liên quan đến mảng phụ trách.
- Tham gia, nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ về dự án theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh.
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc vị trí chuyên viên trở lên trong lĩnh vực có liên quan.
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm ở vị trí quản lý nhóm hoặc đã từng đảm nhiệm vị trí tương đương
- Kỹ năng soạn thảo văn bản, lập báo cáo, thuyết trình
- Kỹ năng tổ chức, quản lý, làm việc nhóm

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất