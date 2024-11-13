Tuyển Kế hoạch sản xuất Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý vòng đời sản phẩm huy động, dịch vụ huy động doanh nghiệp.

- Phối hợp các đơn vị liên quan để thực hiện khảo sát, phân tích, đánh giá các sản phẩm tín dụng, dịch vụ tín dụng doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

- Định kỳ đánh giá, rà soát tính phù hợp của Sản phẩm huy động, dịch vụ huy động doanh nghiệp với thực tiển kinh doanh, nhằm bổ sung, cải tiến, thay thế hoặc hủy bỏ sản phẩm.

- Đánh giá kết quả thực hiện huy động doanh nghiệp theo Vùng/ Khu vực/ Trung tâm kinh doanh (TTKD).

- Triển khai các sản phẩm huy động, chương trình, dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp đến các TTKD; đánh giá hiệu quả các chương trình thi đua nội bộ, chương trình ưu đãi.

- Tham gia đào tạo các sản phẩm huy động, chương trình, dịch vụ doanh nghiệp.

- Thực hiện báo cáo Ngân hàng nhà nước, các báo cáo số liệu liên quan trọng phạm vi quản lý của Phòng SPHĐ&DVDN;

- Xây dựng dự thảo các sản phẩm, chương trình theo định hướng kinh doanh của Ban lãnh đạo từng thời kỳ.

- Tham mưu chính sách, cơ chế, nghiệp vụ liên quan đến sản phẩm huy động, dịch vụ doanh nghiệp.

- Thực hiện các báo cáo nghiên cứu thị trường, số liệu, liên quan đến mảng phụ trách.

- Tham gia, nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ về dự án theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh.

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc vị trí chuyên viên trở lên trong lĩnh vực có liên quan.

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm ở vị trí quản lý nhóm hoặc đã từng đảm nhiệm vị trí tương đương

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, lập báo cáo, thuyết trình

- Kỹ năng tổ chức, quản lý, làm việc nhóm

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

