Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 28/30/9 Đường Thạnh Lộc 19, Phường Thạnh Lộc, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận đơn hàng từ cấp trên, cân đối đặt nguyên phụ liệu, theo dõi nhập xuất nguyên phụ liệu về đồng bộ. Thông báo thường xuyên cho quản lý về tình hình cung cấp nguyên phụ liệu, về tiến độ sản xuất, giao hàng. (báo cáo sự cố về chất lượng và số lượng nếu có).
- Theo dõi đối chiếu công nợ với nhà cung cấp NPL hàng tháng.
- Kiểm tra so sánh định mức cấp phát của NPL (nếu chênh lệch phải báo nguyên nhân)
- Báo cáo tình hình tiến độ sản xuất cho cấp trên, giám sát số liệu sản xuất từ đầu cho đến khi xuất hàng.
- Làm hợp đồng cho từng đơn đối với đơn vị gia công ngoài, theo dõi số lượng hàng thành phẩm của đơn hàng.
- Báo cáo tồn NPL vào cuối tháng, sắp xếp lịch kiểm kê theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết sử dụng Misa là 1 lợi thế.
- Kinh nghiệm từ 1-2 năm
Tại CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
• Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động với nhiều hoạt động kết nối khác nhau (du lịch, sinh nhật,..);
• Lương, thưởng, 12 ngày phép/năm
