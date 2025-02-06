Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Hiệu An Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Hiệu An Phương
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Công Ty TNHH Hiệu An Phương

Kế hoạch sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại Công Ty TNHH Hiệu An Phương

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 306/19 Đặng Thùy Trâm, P13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ công tác huấn luyện nhân viên nội bộ, huấn luyện nhân viên mới, trình bày sản phẩm cho khách hàng. - Kiểm duyệt nội dung bài viết liên quan chuyên môn và kiến thức sản phẩm trước khi post trên fanpage, website công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Dược sĩ đại học
- Anh văn khá, biết đọc, dịch tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh
-Có kỹ năng trình bày tốt
- Thành thạo vi tính văn phòng
-Làm việc có kế hoạch, chủ động trong công việc, trung thực, kỷ luật, chăm chỉ
- Tinh thần tích cực, vui vẻ, hoà đồng
-Có đam mê với chuyên ngành dược mỹ phẩm
-Sử dụng được các phần mềm thiết kế là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Hiệu An Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực từ 10-15tr
Môi trường hòa đồng, cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn
Cung cấp thiết bị làm việc
Đầy đủ chế độ theo quy định: BHXH, phép năm, sinh nhật, liên hoan, thưởng, lương tháng 13, tăng lương theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hiệu An Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Hiệu An Phương

Công Ty TNHH Hiệu An Phương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: N39, Đường 11 Khu Phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

