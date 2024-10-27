Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH TECHTRONIC PRODUCTS (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY TNHH TECHTRONIC PRODUCTS (VIỆT NAM)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi
- Bình Dương
Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm soát hệ thống ERP /EMS : nhập dữ liệu lên hệ thống & xuất báo cáo để đối chiếu
- Kiểm tra & theo dõi kế hoạch nhận hàng với nhà cung cấp
-Phối hợp với sản xuất để theo dõi kế hoạch sản xuất.
-Đảm bảo kế hoạc cung cấp vật tư kịp thời
- Tổng hợp số liệu sản xuất hằng ngày , tuần , tháng
- Hỗ trợ những công việc phát sinh của Bộ phận sản xuất
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có 1-2 năm kinh nghiệm làm việc ở Bộ phận sản xuất & các công việc khác liên quan thống kê dữ liệu , quản lý nhân sự
- Có kiến thức quản lý nhân sự , kiểm soát hàng tồn kho , sử dụng hệ thống ERP ( Oracle )
- Biết làm báo cáo với số liệu , sử dụng tiếng Anh cơ bản ( viết mail ... )
- Sử dụng thành thạo work , excell , power point
- Có tinh thần học hỏi & giao tiếp tốt với mọi người xung quanh & các Bộ phận liên quan
-Làm việc tại nhà máy Tân Phú Trung - Củ Chi theo giờ hành chính 7:30-16:00 Thứ 2-Thứ 7.
Tại CÔNG TY TNHH TECHTRONIC PRODUCTS (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe, đóng BHXH trên 100% lương
- Được cấp máy tính để làm việc
- Cung cấp suất cơm trưa tại nhà máy
- Hỗ trợ xe đưa rước từ Hồ Chí Minh và Bình Dương.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TECHTRONIC PRODUCTS (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
