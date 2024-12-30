Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đỉnh Cao - Pinnacle Health Equipment Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

1. Vị trí: Chuyên viên Sản phẩm

2. Cán bộ quản lý trực tiếp: NGUYỄN THỊ THÚY -PGĐ phụ trách phát triển kinh doanh

3. Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày; 5,5 ngày/tuần

Mục đích công việc:

1. Phụ trách huấn luyện về kiến thức sản phẩm cho toàn bộ nhân viên trong công ty – bao gồm những sản phẩm công ty đang phân phối hoặc những sản phẩm mới

2. Quản lý dữ liệu khách hàng (CRM) và phối hợp với các giám đốc kinh doanh nghành hàng phân tích và vạch kế hoạch hành động nhằm bộc phá cơ hội phát triển thị phần/ sản phẩm mới/ khách hàng mới

3. Phụ trách các công việc liên quan đến cơ hội phát triển kinh doanh của công ty theo các bước được phân công trong qui trình phát triển sản phẩm mới

4. Phụ trách hỗ trợ các ngành hàng xây dựng chiến lược marketing

Nhiệm vụ cụ thể:

I. CHUYÊN VIÊN SẢN PHẨM ( PRODUCT SPECIALIST )

- Lên kế hoạch huấn luyện kiến thức sản phẩm hàng năm cho các ngành hàng theo nhu cầu thực tế và thực trạng đánh giá

- Làm việc với các đối tác ( nhà cung cấp, nhân sự để check tính khả thi của kế hoạch và ngân sách )

- Xin phê duyệt ngân sách cho đào tạo hàng năm

- Lên lịch triển khai kế hoạch đã được duyệt

- Có ghi nhận lại kết quả sau mỗi khóa huấn luyện và làm báo cáo cho cấp quản lý hàng tháng cập nhận về tình hình huấn luyện đảo tạo

- Chịu trách nhiệm dịch tài liệu sản phẩm, soạn bộ tool kit cho nhân viên đi trình bày sản phẩm với khách hàng

- Đối với các sản phẩm mới, triển khai huấn luyện theo đúng qui trình phát triển sản phẩm mới

II. QUẢN LÝ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG (CRM)

1. Phối hợp bộ phận kinh doanh cập nhật file CRM một cách chính xác và đầy đủ hàng quí

2. Dựa trên phân loại khách hàng, cùng giám đốc kinh doanh lên kế hoạch hành động cho quí tiếp theo nhằm

a. xây dựng quan hệ vững chắc với khách hàng KOLs, Khách hàng loại A

b. phát triển các khách hàng tiềm năng loại B,C,D

III. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

1. Hoàn thành các bước được phân công trong qui trình phát triển 1 sản phẩm mới

2. Quản lý cập nhật đúng tiến độ của 1 dự án trên phần mềm BASE

3. Tổ chức liên hệ với các đối tác sắp xếp lịch họp giữa 2 bên

4. Triển khai các biểu mẫu làm khảo sát thị trường cho các san 3pha63m mới cho team kinh doanh, theo dõi tiến độ và hoàn thành đúng thời gian qui định

IV. HỖ TRỢ MARKETING

1. Cùng với PGĐ phụ trách kinh doanh lên các chương trình Marketing hỗ trợ cho các ngành hàng

2. Làm việc với các bộ phận liên quan để thu thập thông tin về business review hàng tháng để chuẩn bị slide họp với đối tác

3. Sắp xếp cuộc họp với các đối tác, trình bày nội dung họp ( nếu được yêu cầu )

4. Làm việc với team kinh doanh, thu thập dữ liệu và làm phân tich thị trường cho một sản phẩm, phân khúc khách hàng và phân khúc cho sản phẩm

5. Lên báo cáo công việc thực hiện theo yêu cầu của quản lý;

6. Tuân thủ tuyệt đối theo quy định pháp luật và quy định của công ty;

7. Những công việc liên quan khác do quản lý trực tiếp điều phối.

Yêu cầu:

- Yêu cầu Tiếng Anh lưu loát;

- Có kiến thức chuyên sâu về marketing (ưu tiên trong lĩnh vực Thiết Bị Y Tế);

- Bằng Cử nhân trở lên

- Có kỹ năng quản lý công việc

- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, đàm phán, tư duy chiến lược và xử lý vấn đề tốt;

- Khả năng phân tích và tư duy logic; Kỹ năng vi tính (Word, Excel, PPT);

Education:

1. Tốt nghiệp Đại Học các chuyên ngành : Dược , Quản trị kinh doanh , Kỹ thuật Y sinh . Tốt nghiệp chuyên ngành về Y- Dược, marketing và Y Sinh là một ưu thế

2. Tiếng Anh lưu loát, đọc nghe hiểu viết, dịch tài liệu

3. Khả năng nói lưu loát , khả năng soạn bài trên powerpoint

Working Experience:

1. Có kiến thức và kinh nghiệm cho vị trí về chuyên viên sản phẩm, marketing

2. Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty về Dược hay thiết bị y tế hoặc trong môi trường bệnh viện

3. Có kinh nghiệm xây dựng kế hoạch huấn luyện đào tạo sản phẩm, phụ trách đào tạo sản phẩm

4. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm việc với các đối tác để tìm kiếm cơ hội

5. Có kỹ năng phân tích tiềm năng của sản phẩm, thị trường, xây dựng chiến lược cho sự phát triển sản phẩm mới

6. Có kinh nghiệm làm việc với đội ngủ kinh doanh để xây dựng kế hoạch phát triển cho sản phẩm, dự trù doanh số cho short term và long term

7. Làm việc với nhà cung cấp và đội ngủ kinh doanh để xây dựng các chương trình marketing cho Sản phẩm

Competencies & Behaviour:

1. Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, đàm phán, tư duy chiến lược và xử lý vấn đề tốt.

2. Khả năng phân tích và tư duy tốt

3. Thông thạo vi tính ( word, excel powerpoint )

4. Trung thực, năng động nhiệt huyết đam mê

5. Quản lý công việc theo mục tiêu

6. Chịu được áp lực công việc

