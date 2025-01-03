Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 4 Số 96 Cao Thắng, P4, Q3, HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và phát triển mẫu proto/fitting samples

Update thông tin yêu cầu mẫu / thông tin Spec

Soạn và cung cấp vật tư cho Nhà cung cấp làm mẫu.

Theo dõi tiến độ mẫu phát triển và mẫu phối màu

Review mẫu và phản hồi với nhà cung cấp

Đảm bảo chất lượng mẫu theo đúng định hướng phát triển của công ty

Các công việc phát sinh khác của bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành kỹ thuật, thiết kế, ... trong ngành giày dép

Tối thiểu 10-15 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành giày.

Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm về giày thời trang nữ, giày cao gót

Có khả năng đọc hiểu bản mẫu, khiếu thẩm mỹ cao, có kinh nghiệm vật tư, chất liệu, test liệu, ...

Khả năng hiểu, nắm được kỹ thuật làm giày cao gót/ giày thời trang nữ

Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý vấn đề tốt

Địa chỉ

Lầu 4 Số 96 Cao Thắng, P4, Q3, HCM

VP - VascaraSố 224 Bạch Mai, P. Cầu Dền, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara

