Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lầu 4 Số 96 Cao Thắng, P4, Q3, HCM, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và phát triển mẫu proto/fitting samples
Update thông tin yêu cầu mẫu / thông tin Spec
Soạn và cung cấp vật tư cho Nhà cung cấp làm mẫu.
Theo dõi tiến độ mẫu phát triển và mẫu phối màu
Review mẫu và phản hồi với nhà cung cấp
Đảm bảo chất lượng mẫu theo đúng định hướng phát triển của công ty
Các công việc phát sinh khác của bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành kỹ thuật, thiết kế, ... trong ngành giày dép
Tối thiểu 10-15 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành giày.
Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm về giày thời trang nữ, giày cao gót
Có khả năng đọc hiểu bản mẫu, khiếu thẩm mỹ cao, có kinh nghiệm vật tư, chất liệu, test liệu, ...
Khả năng hiểu, nắm được kỹ thuật làm giày cao gót/ giày thời trang nữ
Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý vấn đề tốt
Địa chỉ
Lầu 4 Số 96 Cao Thắng, P4, Q3, HCM
VP - VascaraSố 224 Bạch Mai, P. Cầu Dền, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara Thì Được Hưởng Những Gì
• Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
