Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH STS SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

1. Giám sát cuộc gọi

Phân tích các cuộc gọi từ Robot để xác định điểm yếu trong giọng nói và cách giao tiếp

Đánh giá chất lượng tương tác với khách hàng (tông giọng, cuộc hội thoại, kịch bản gọi)

Phân tích các trường hợp khách hàng gặp khó khăn hoặc không hài lòng

2. Cải thiện kịch bản cuộc gọi

Phát triển và tối ưu hoá các kịch bản dành cho từng nhóm khách hàng khác nhau

Cập nhật và điều chỉnh dựa trên các phản hồi từ khách hàng

3. Làm việc nhóm

Làm việc với đội ngũ phát triển AI để cải tiến sản phẩm

Thử nghiệm các kịch bản mới trong điều kiện thực tế

4. Đào tạo và phát triển

Cập nhật các phương pháp mới cho tiến trình tự động hoá thu hồi nợ

Phân tích thị trường và đối thủ tiềm năng

Có kinh nghiệm về AI (tự động hoá), thị trường tài chính, call center

Có kinh nghiệm viết kịch bản cuộc gọi (call script)

Có kinh nghiệm về hệ thống CRM và các công cụ phân tích

Lương Tháng 13

Bonus vào các dịp lễ, Tết

Bảo hiểm sức khoẻ cho nhân viên gắn bó từ 1 năm trở lên

Môi trường làm việc quốc tế

