Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả Công việc
Nghiên cứu thị trường (ngành, KH mục tiêu) để đề xuất ý tưởng sản phẩm mới cho thị trường tài chính tiêu dùng (Sản phẩm vay qua PGD, Vay qua APP, Dịch vụ tài chính khác: CASA, PAYMENT,...).
Lên phương án mô hình tài chính về sản phẩm và bảo vệ với Hội đồng sản phẩm.
Quản lý toàn bộ Quá trình thiết kế sản phẩm mới với các bên liên quan và đảm bảo đầu ra của từng Deliverable (Sản phẩm bàn giao) của Quá trình PTSP, từ mô hình tài chính của sản phẩm, Soạn thảo đặc tính và quy trình vận hành sản phẩm, Phối hợp phát triển Sản phẩm trên hệ thống, Truyền thông đào tạo Cách thức bán (tips, FAQ) trong bán hàng, Phối hợp thúc đẩy bán SP hiệu quả.
Đánh giá thử nghiệm, đánh giá hiệu quả SP (Tài chính, Rủi ro, hiệu quả bán hàng) sau triển khai và đề xuất tối ưu.
Nghiên cứu và tối ưu Sản phẩm hiện hữu.
Biết xây dựng và quản lý dự án liên phòng ban (gồm: Kinh doanh, TNKH, QTRR, Pháp Chế, IT, Vận hành....) để đảm bảo hiệu quả dự án.
1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Công nghệ thông tin,...
2. Các Kỹ năng:
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục
Kỹ năng phân tích, xử lý thông tin, xử lý tình huống và ra quyết định
Kỹ năng xây dựng mối quan hệ
Kỹ năng tư duy chiến lược
Kỹ năng quản lý dự án
Kỹ năng văn bản hóa bài bản
3. Các Kinh nghiệm liên quan:
Đã có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm quản lý, phát triển sản phẩm, trong đó có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tham gia và trực tiếp quản lý các dự án về sản phẩm.
Có khả năng xây dựng mô hình tài chính theo sản phẩm; hiểu công nghệ; nghiên cứu và phân tích thị trường.
C. Đãi Ngộ
Lương thưởng cạnh tranh + Thưởng KPI theo kết quả công việc
Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết + thưởng sinh nhật
12 ngày phép năm + Nghỉ sinh nhật
BHXH + chế độ bảo hiểm đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care)
Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh...
Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên.
Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc.
F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để trau dồi và phát triển.
Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho CBNV.
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
CLB thể thao
