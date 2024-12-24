Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc

A. Mô tả công việc

Nghiên cứu thị trường (ngành, KH mục tiêu) để đề xuất ý tưởng sản phẩm mới cho thị trường tài chính tiêu dùng (Sản phẩm vay qua PGD, Vay qua APP, Dịch vụ tài chính khác: CASA, PAYMENT,...).

Lên phương án mô hình tài chính về sản phẩm và bảo vệ với Hội đồng sản phẩm.

Quản lý toàn bộ Quá trình thiết kế sản phẩm mới với các bên liên quan và đảm bảo đầu ra của từng Deliverable (Sản phẩm bàn giao) của Quá trình PTSP, từ mô hình tài chính của sản phẩm, Soạn thảo đặc tính và quy trình vận hành sản phẩm, Phối hợp phát triển Sản phẩm trên hệ thống, Truyền thông đào tạo Cách thức bán (tips, FAQ) trong bán hàng, Phối hợp thúc đẩy bán SP hiệu quả.

Đánh giá thử nghiệm, đánh giá hiệu quả SP (Tài chính, Rủi ro, hiệu quả bán hàng) sau triển khai và đề xuất tối ưu.

Nghiên cứu và tối ưu Sản phẩm hiện hữu.

Biết xây dựng và quản lý dự án liên phòng ban (gồm: Kinh doanh, TNKH, QTRR, Pháp Chế, IT, Vận hành....) để đảm bảo hiệu quả dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

B. Yêu cầu công việc

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Công nghệ thông tin,...

2. Các Kỹ năng:

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục

Kỹ năng phân tích, xử lý thông tin, xử lý tình huống và ra quyết định

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ

Kỹ năng tư duy chiến lược

Kỹ năng quản lý dự án

Kỹ năng văn bản hóa bài bản

3. Các Kinh nghiệm liên quan:

Đã có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm quản lý, phát triển sản phẩm, trong đó có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tham gia và trực tiếp quản lý các dự án về sản phẩm.

Có khả năng xây dựng mô hình tài chính theo sản phẩm; hiểu công nghệ; nghiên cứu và phân tích thị trường.

C. Đãi Ngộ

Lương thưởng cạnh tranh + Thưởng KPI theo kết quả công việc

Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết + thưởng sinh nhật

12 ngày phép năm + Nghỉ sinh nhật

BHXH + chế độ bảo hiểm đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care)

Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh...

Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên.

Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc.

F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để trau dồi và phát triển.

Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho CBNV.

Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Phụ cấp thâm niên

Nghỉ phép năm

CLB thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.