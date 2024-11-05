Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 3C Tôn Đức Thắng, Bến Nghé,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm: Thực hiện nghiên cứu thị trường và phát triển các sản phẩm tài chính mới, bao gồm cả các sản phẩm số hóa. Bạn sẽ chịu trách nhiệm từ khâu ý tưởng đến triển khai, đảm bảo rằng các sản phẩm này phù hợp với chiến lược kinh doanh của Mirae Asset và đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Soạn thảo quy trình vận hành sản phẩm: Xây dựng và cập nhật các quy trình vận hành cho sản phẩm tài chính, đảm bảo triển khai hiệu quả và đúng chuẩn.

Soạn thảo tài liệu giới thiệu sản phẩm: Chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng, giúp họ hiểu rõ về các tính năng và lợi ích của sản phẩm.

Phối hợp với các bộ phận liên quan: Làm việc chặt chẽ với đội ngũ sản phẩm, kỹ thuật và pháp lý để đảm bảo sản phẩm được phát triển đúng quy trình và tuân thủ các quy định pháp lý.

Cải tiến sản phẩm hiện có: Đánh giá và liên tục cải tiến các sản phẩm hiện có nhằm nâng cao hiệu quả và phù hợp với nhu cầu thị trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong việc phát triển các sản phẩm tài chính.

Hiểu biết vững về thị trường chứng khoán, các công cụ tài chính và các quy định pháp lý.

Có kỹ năng phân tích và nghiên cứu thị trường, có khả năng phát triển sản phẩm phù hợp với xu hướng và nhu cầu thị trường.

Kỹ năng soạn thảo tài liệu và quy trình vận hành sản phẩm rõ ràng.

Sử dụng tiếng Anh tốt

Sử dụng được Jira hoặc tương đương.

Thành thạo Excel và PowerPoint (PP).

Tại Công Ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng mọi quyền lợi theo chính sách đãi ngộ từ công ty (bảo hiểm sức khỏe cao cấp, du lịch hàng năm,....)

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp

Được hướng dẫn, đào tạo và tham gia việc huấn luyện tại công ty

Nhiều phúc lợi khác khi gia nhập vào đội ngũ nhân sự năng động của MAS

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset

