Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Ngày đăng tuyển: 04/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Kế hoạch sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 5a Đường số 3, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất

Sản phẩm nghiên cứu: Máy giặt, máy sấy, lò vi sóng, bếp điện/hồng ngoại....
Nhiệm vụ 1: Khảo sát nhu cầu khách hàng, thị trường:
Tìm hiểu và nghiên cứu các mặt hàng điện máy và thiết bị nhà bếp mà công ty hướng đến
Thu thập ý kiến đóng góp, phản hồi về chất lượng sản phẩm
Tổng hợp kết quả khảo sát và phân tích
Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu sản phẩm mới:
Thu thập thông tin (nội bộ, thị trường) để từ đó lên ý tưởng cho sản phẩm mới
Tiến hành nghiên cứu, lập công thức sản phẩm và chỉnh sửa theo yêu cầu
Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm trên điều kiện sản xuất và khi lưu thông trên thị trường từ đó có những hiệu chỉnh phù hợp
Xây dựng điều kiện sản xuất tiêu chuẩn và những quy định về chất lượng đối với sản phẩm mới
Thực hiện các quy trình phát triển sản phẩm theo đúng quy chuẩn, an toàn của pháp luật
Nghiên cứu thị trường, đưa ra những kiến nghị, ý tưởng, đề xuất về việc xây dựng sản phẩm mới có sức cạnh tranh, thể hiện được dấu ấn khác biệt và phù hợp với phương hướng phát triển của công ty.
Nhiệm vụ 3: Cải tiến, phát triển sản phẩm hiện tại:
Cải tiến sản phẩm hiện tại để nâng cao chất lượng, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng
Nghiên cứu thay thế , cải tiến sản phẩm, nhằm đa dạng hóa sản phẩm
Phối hợp với nhà cung cấp OEM để đăng ký mẫu và kiểm tra sản phẩm OE
Nhiệm vụ 4: Các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản Lý
- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Điện/Điện Tử/Chế Tạo Máy/Cơ Khí
- Tiếng Anh giao tiếp.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp các sản phẩm của Công ty và Thị trường
- Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc.
- Kĩ năng tư duy chiến lược
- Kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Chủ động cập nhật các biến động thị trường và áp dụng vào thực tiễn
Ngành nghề: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Bảo trì / Sửa chữa
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Điện/Điện Tử/Chế Tạo Máy/Cơ Khí
- Tiếng Anh giao tiếp.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp các sản phẩm của Công ty và Thị trường
- Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc.
- Kĩ năng tư duy chiến lược
- Kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Chủ động cập nhật các biến động thị trường và áp dụng vào thực tiễn

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 5A,đường số 3,Phường An Phú,Tp Thủ Đức,Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

