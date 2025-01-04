Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Sản phẩm nghiên cứu: Máy giặt, máy sấy, lò vi sóng, bếp điện/hồng ngoại....

Nhiệm vụ 1: Khảo sát nhu cầu khách hàng, thị trường:

Tìm hiểu và nghiên cứu các mặt hàng điện máy và thiết bị nhà bếp mà công ty hướng đến

Thu thập ý kiến đóng góp, phản hồi về chất lượng sản phẩm

Tổng hợp kết quả khảo sát và phân tích

Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu sản phẩm mới:

Thu thập thông tin (nội bộ, thị trường) để từ đó lên ý tưởng cho sản phẩm mới

Tiến hành nghiên cứu, lập công thức sản phẩm và chỉnh sửa theo yêu cầu

Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm trên điều kiện sản xuất và khi lưu thông trên thị trường từ đó có những hiệu chỉnh phù hợp

Xây dựng điều kiện sản xuất tiêu chuẩn và những quy định về chất lượng đối với sản phẩm mới

Thực hiện các quy trình phát triển sản phẩm theo đúng quy chuẩn, an toàn của pháp luật

Nghiên cứu thị trường, đưa ra những kiến nghị, ý tưởng, đề xuất về việc xây dựng sản phẩm mới có sức cạnh tranh, thể hiện được dấu ấn khác biệt và phù hợp với phương hướng phát triển của công ty.

Nhiệm vụ 3: Cải tiến, phát triển sản phẩm hiện tại:

Cải tiến sản phẩm hiện tại để nâng cao chất lượng, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng

Nghiên cứu thay thế , cải tiến sản phẩm, nhằm đa dạng hóa sản phẩm

Phối hợp với nhà cung cấp OEM để đăng ký mẫu và kiểm tra sản phẩm OE

Nhiệm vụ 4: Các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản Lý

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Điện/Điện Tử/Chế Tạo Máy/Cơ Khí

- Tiếng Anh giao tiếp.

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp các sản phẩm của Công ty và Thị trường

- Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc.

- Kĩ năng tư duy chiến lược

- Kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Chủ động cập nhật các biến động thị trường và áp dụng vào thực tiễn

Ngành nghề: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Bảo trì / Sửa chữa

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh