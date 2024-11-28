Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Cái Lò Nướng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Nghiên cứu, lên ý tưởng về bánh lạnh (cấu trúc, vị, décor,...) và quy trình dựa theo yêu cầu R&D hàng tuần, tháng, quý, năm hoặc dựa theo yêu cầu phát sinh từ BOD.

- Thực hiện test các dòng bánh hoặc quy trình sau khi được thông qua; chỉnh sửa theo yêu cầu của BOD.

- Hỗ trợ thực hiện và training cho tổ sản xuất khi có quyết định mở bán sản phẩm mới.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương hoặc cao hơn tối thiểu là 3 năm.

- Thành thạo về lý thuyết và thao tác từ các dòng bánh lạnh cơ bản và nâng cao (petit gateau, entremet) và bánh nướng cơ bản.

- Có kĩ năng vi tính văn phòng cơ bản (Word, Excel,...)

- Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

- Gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp.

Tại Công ty TNHH Cái Lò Nướng Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chế độ BHXH, thưởng lễ, tết, thưởng lương tháng 13

- Được làm trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp

- Được tham gia các hoạt động đoàn thể của Công ty: Teambuilding, thăm quan, du lịch...

- Ưu đãi khi mua các sản phẩm của công ty

