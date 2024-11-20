Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Actr làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Actr
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công Ty TNHH Actr

Kế toán bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Actr

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh:

- Lô 37

- 7b, 37

- 8, 37

- 9b, 37

- 14b, 37

- 15, 37

- 16b, 41

- 15b, 41

- 16b

- Xã Phước Đông

- Huyện Gò Dầu

- Tây Ninh., Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mô tả Công việc
Mô tả công việc:
+ Ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn đầu ra
+ Ghi nhận tiền hàng
+ Quản lý công nợ khách hàng
+ Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cấp trên nếu có
+ Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
Yêu cầu:
1. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan
2. Có kiến thức liên quan về thuế, luật kinh tế, luật thống kê, kế toán
3. Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng liên quan
4. Có khả năng giao tiếp đơn giản bằng tiếng Anh
5. Làm việc có tổ chức, có kỹ năng giao tiếp, diễn đạt và khả năng giải quyết công việc một cách độc lập
6.Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực, kỹ năng giao tiếp tốt và tinh thần đồng đội.
7. Sức khỏe tốt
8. Có ý thức, phẩm chất đạo đức tốt
9. Có nguyên tắc vững vàng, cẩn thận tỉ mỉ, tư duy rõ ràng
* Quyền lợi ứng viên:
- Kí túc xá nhân viên (trang bị máy lạnh, nệm, tủ lạnh)
- Chuyến xe về TP.HCM vào cuối tuần
- Phụ cấp điện thoại 200.000 VNĐ/tháng
- Phụ cấp giao thông 300.000 VNĐ/tháng
- Cung cấp bữa ăn giữa ca hàng ngày
- Cấp phát đồ bảo hộ hàng năm
- Chế độ làm việc: 8 tiếng / ngày, tháng nghỉ 4 ngày. Thời gian làm việc: 7h30-17h00 (buổi trưa được nghỉ 1.5h)
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Có cơ hội đi đào tạo tại Trung Quốc và làm việc tại nước ngoài
- Thưởng thâm niên, thưởng giữa năm, thưởng cuối năm
- Tham gia đầy đủ chế độ theo Luật lao động và các chế độ theo quy định của công ty
- Phát quà và tổ chức tiệc sinh nhật tập thể
- Phát quà vào các dịp lễ tết
- Tổ chức tiệc tất niên và đi tham quan cắm trại dã ngoại
- Hỗ trợ tiền xe về quê ăn tết

Tại Công Ty TNHH Actr Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Du lịch nước ngoài
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Actr

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Actr

Công Ty TNHH Actr

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 37-7b, 37-8, 37-9b, 37-14b, 37-15, 37-16b, 41-15b, 41-16b, 41-17b, 41-18b, 41-19b, 41-20b, 42-1-1, 42-2-1, 42-3-1. 42-4-1, 42-5-1, 42-6-1, Đường D11, Khu Công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

