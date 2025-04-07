Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Cổ phần Sao Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 11 Triệu

Công ty Cổ phần Sao Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/05/2025
Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty Cổ phần Sao Việt Nam

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Đường số 10, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ khách hàng, kinh doanh
Thống kê hàng hóa thường xuyên để quản lý được số liệu tồn kho chính xác tuyệt đối.
Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi làm thủ tục Xuất/ Nhập hàng hóa vào kho
Phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày.
Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hóa vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.
Đối chiếu và nhập dữ liệu hàng hóa vào hệ thống
Hạch toán việc xuất nhập hàng hóa, nguyên vật liệu
Định kỳ theo kế hoạch lập các phiếu yêu cầu đặt hàng
Làm báo cáo hàng tồn kho, báo cáo xuất nhập tồn, tham gia công tác kiểm kê định kỳ
Sắp xếp chứng từ, hàng hóa trong kho một khoa học, hợp lý

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán.
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm kế toán.
Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Sử dụng máy vi tính thành thạo ( phần mềm excel, phần mềm kế toán).
Nam độ tuổi từ 22-35

Tại Công ty Cổ phần Sao Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và phát triển.
THƯỞNG trong các ngày Lễ lớn: 30/4&1/5; Quốc khánh 2/9; Tết Dương lịch, Tết Âm lịch (theo quy định của công ty).
Phụ cấp: Ăn trưa, Chuyên cần theo quy định của công ty
Được hưởng chế độ nghỉ phép, lễ tết, hiếu, hỉ, sinh nhật và tham gia các hoạt động tập thể, được tham gia các chương trình du lịch tri ân NV và khách hàng theo quy định của Công ty.
Được đóng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN và Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sao Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, tòa CT4, ECO Green, Khu đô thị Tây Nam Kim Giang, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

