Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PHỤ TÙNG Ô TÔ TDC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PHỤ TÙNG Ô TÔ TDC
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PHỤ TÙNG Ô TÔ TDC

Kế toán bán hàng

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12, Tòa Nam Cường, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tư vấn, bán hàng theo quy trình bán hàng.
Chăm sóc đơn hàng: Tư vấn, lập báo giá lên đơn hàng gửi khách.
Phối hợp với bộ phận kho xuất hàng.
Đối chiếu, theo dõi công nợ khách hàng.
Quản lý, chăm sóc, hỗ trợ khách hàng được công ty giao.
Phát triển mạng lưới khách hàng.
Báo giá, thực hiện hợp đồng của khách hàng.
Thực hiện báo cáo, công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương ≥ 2 năm.
Thái độ tích cực, nghiêm túc trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PHỤ TÙNG Ô TÔ TDC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8 – 9 triệu + Thưởng DSKH. Thu nhập từ 12 -14 triệu
Thị trường nhiều tiềm năng.
Môi trường trẻ, năng động, được tạo điều kiện để phát triển năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PHỤ TÙNG Ô TÔ TDC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, tòa nhà Nam Cường, Km4.4 Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

