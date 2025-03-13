Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PHỤ TÙNG Ô TÔ TDC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, Tòa Nam Cường, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tư vấn, bán hàng theo quy trình bán hàng.

Chăm sóc đơn hàng: Tư vấn, lập báo giá lên đơn hàng gửi khách.

Phối hợp với bộ phận kho xuất hàng.

Đối chiếu, theo dõi công nợ khách hàng.

Quản lý, chăm sóc, hỗ trợ khách hàng được công ty giao.

Phát triển mạng lưới khách hàng.

Báo giá, thực hiện hợp đồng của khách hàng.

Thực hiện báo cáo, công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên

Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương ≥ 2 năm.

Thái độ tích cực, nghiêm túc trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PHỤ TÙNG Ô TÔ TDC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8 – 9 triệu + Thưởng DSKH. Thu nhập từ 12 -14 triệu

Thị trường nhiều tiềm năng.

Môi trường trẻ, năng động, được tạo điều kiện để phát triển năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PHỤ TÙNG Ô TÔ TDC

