Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH STARSHINE MARRKETING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 7, Đường D4, P. Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Thu thập, tổng hợp dữ liệu doanh số hàng tuần và cuối tháng.

Tính tỉ lệ phần trăm hoa hồng cho nhân viên bán hàng.

Kiểm tra chiết khấu và xác nhận chiết khấu đơn hàng cho Kho.

Gửi bảng kê công nợ cho đối tác mỗi tuần

Nhắc và thu hồi nợ tiền hàng và tiền phí dịch vụ của Vendors.

Đối chiếu công nợ, đối soát doanh thu, phí dịch vụ của máy cà thẻ và của bên vận chuyển; đối soát doanh thu với sàn TMĐT

Cập nhật sao kê ngân hàng vào phần mềm kế toán

Lập phiếu thu- chi tiền mặt

Theo dõi dòng tiền thu và cập nhật tình hình thanh toán của khách hàng cho BOD.

Xuất hóa đơn GTGT cho các vendors, các đơn online và khách hàng spa.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên sinh từ năm 1993-2001.

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành kế toán

Biết sử dụng các phần mềm/ứng dụng: Misa, Haravan

Tỉ mỉ, cẩn thận

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu

Tiếng anh giao tiếp.

Tại CÔNG TY TNHH STARSHINE MARRKETING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9.000.000 – 11.000.000 đồng/ tháng.

Trợ cấp xăng xe 250.000 đồng/ tháng sau thử việc.

Thưởng lương tháng 13.

Teambuilding hàng năm.

Tiệc sinh nhật hàng tháng, bữa ăn nhẹ - cà phê giữa giờ hàng ngày.

Trợ cấp sinh nhật, các ngày lễ, tết theo quy định.

Chế độ bảo hiểm, phép năm theo quy định.

Môi trường tiếng Anh năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STARSHINE MARRKETING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin