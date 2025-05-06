Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH STARSHINE MARRKETING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH STARSHINE MARRKETING
- Hồ Chí Minh: Số 7, Đường D4, P. Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Thu thập, tổng hợp dữ liệu doanh số hàng tuần và cuối tháng.
Tính tỉ lệ phần trăm hoa hồng cho nhân viên bán hàng.
Kiểm tra chiết khấu và xác nhận chiết khấu đơn hàng cho Kho.
Gửi bảng kê công nợ cho đối tác mỗi tuần
Nhắc và thu hồi nợ tiền hàng và tiền phí dịch vụ của Vendors.
Đối chiếu công nợ, đối soát doanh thu, phí dịch vụ của máy cà thẻ và của bên vận chuyển; đối soát doanh thu với sàn TMĐT
Cập nhật sao kê ngân hàng vào phần mềm kế toán
Lập phiếu thu- chi tiền mặt
Theo dõi dòng tiền thu và cập nhật tình hình thanh toán của khách hàng cho BOD.
Xuất hóa đơn GTGT cho các vendors, các đơn online và khách hàng spa.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành kế toán
Biết sử dụng các phần mềm/ứng dụng: Misa, Haravan
Tỉ mỉ, cẩn thận
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu
Tiếng anh giao tiếp.
Tại CÔNG TY TNHH STARSHINE MARRKETING Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp xăng xe 250.000 đồng/ tháng sau thử việc.
Thưởng lương tháng 13.
Teambuilding hàng năm.
Tiệc sinh nhật hàng tháng, bữa ăn nhẹ - cà phê giữa giờ hàng ngày.
Trợ cấp sinh nhật, các ngày lễ, tết theo quy định.
Chế độ bảo hiểm, phép năm theo quy định.
Môi trường tiếng Anh năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STARSHINE MARRKETING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI