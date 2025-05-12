Tuyển Kế toán công nợ Thang Long Real làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu

Kế toán công nợ

Thang Long Real
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Thang Long Real

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Thang Long Real

Mức lương
17 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 178

- 180

- 182 Đường Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

- Quản lý việc bán hàng, thu tiền, xuất hóa đơn theo tiến độ của các chuyên viên/nhân viên thu hồi công nợ, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các quy trình liên quan đến công tác bán hàng, thu tiền, miễn lãi, thanh lý, chuyển nhượng của Dự án.
- Phối hợp kiểm tra, rà soát giá, tiến độ thanh toán, chính sách môi giới, bán hàng các Dự án BĐS do TLRGroup làm Chủ đầu tư hoặc đơn vị phát triển.
- Xây dựng ngân sách Hỗ trợ lãi suất, thanh toán nhanh từng thời kỳ, Kiểm soát các hồ sơ liên quan đến hỗ trợ lãi suất, chiết khấu thanh toán và các khoản chi khác liên quan đến chính sách bán hàng của từng Dự án.
- Kiểm soát và giám sát tình hình công việc của chuyên viên/nhân viên kế toán thu hồi công nợ trong TLRGroup làm Chủ đầu tư hoặc đơn vị phát triển.
- Tổ chức và kiểm soát báo cáo công việc, tình hình thu hồi công nợ cho Giám đốc Khối Tài Chính - Kế toán và các Đối tác ngân hàng, Phòng/ban liên quan khi có yêu cầu.
- Đề xuất phương án, quy trình và cách thức xử lý tình huống liên quan đến công tác thu tiền, bán hàng, thu nợ quá hạn…
- Kiểm soát việc lưu trữ và quản lý hóa đơn, chứng từ liên quan đến thu hồi công nợ.
- Xây dựng quy trình cần thiết cho việc tổ chức quản lý thu hồi công nợ, đề xuất các phương án cải tiến và phối hợp phần mềm AI số hóa dữ liệu phục vụ công tác thu tiền bán hàng trong giai đoạn hiện nay.
- Các công việc phân công khác do Giám đốc Khối Tài Chính - Kế toán điều động.

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, hoặc các ngành có liên quan
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có thể sử dụng phần mềm kế toán, thành thạo kỹ năng về Microsoft Office đặc biệt ứng dụng excel vào việc xử lý dữ liệu với dung lượng lớn
Có thể làm việc dưới áp lực cao và theo sát deadline, thái độ làm việc tích cực và teamwork tốt
Kỹ năng phân tích, đánh giá và kiểm soát công việc
Trung thực, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, linh hoạt trong cách xử lý các tình huống

Tại Thang Long Real Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: tối đa 22 triệu/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thang Long Real

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Thang Long Real

Thang Long Real

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 178-180-182 Nguyễn Gia Trí, P25, Bình Thạnh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

