Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4 Nội khu Hưng Phước 1Tân Phong, Tân Phú, Quận Tân Phú

Kế toán viên AR cấp dưới chịu trách nhiệm hỗ trợ quy trình Công nợ phải thu bằng cách ghi chép các giao dịch, đối chiếu tài khoản khách hàng, xử lý các khoản khấu trừ và hỗ trợ thu nợ. Vai trò này đảm bảo báo cáo kịp thời và chính xác, hỗ trợ hoạt động dòng tiền thông suốt và góp phần quản lý quan hệ khách hàng hiệu quả.

Xử lý và báo cáo các khoản phải thu

- Đăng ký tiền gửi hàng ngày cho các tài khoản

- Duy trì tóm tắt tài khoản và báo cáo cho quản lý cấp cao một cách thường xuyên

- Đối chiếu các khoản phải thu cho các tài khoản chính

- Chuẩn bị và chuyển Báo cáo các khoản mục mở hàng tháng cho khách hàng

Quản lý khấu trừ

- Xác minh tính hợp lệ của các sai lệch tài khoản bằng cách thu thập và điều tra thông tin từ bán hàng, khuyến mại thương mại, dịch vụ khách hàng và khách hàng

- Nhận được sự chấp thuận cho các khoản khấu trừ hợp lệ hoặc được ủy quyền

- Giải quyết các khoản khấu trừ không hợp lệ hoặc được ủy quyền bằng cách tuân theo các quy trình đã thiết lập

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cử nhân Kế toán/Tài chính hoặc chuyên ngành liên quan.

- Khoảng ba (3) năm kinh nghiệm

- Thành thạo Microsoft Office Suite, bao gồm Word, Excel, PowerPoint và Outlook.

- Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản mạnh mẽ bằng tiếng Anh

- Khả năng làm nhiều việc cùng lúc và duy trì độ chính xác

- Kinh nghiệm với SAP là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Mô hình làm việc kết hợp: tận hưởng sự linh hoạt khi làm việc từ xa và tại văn phòng

Lương đầy đủ trong thời gian thử việc: vì chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp và nỗ lực của bạn

Bảo hiểm xã hội/y tế/thất nghiệp khi hưởng lương đầy đủ

Nhiều khoản phụ cấp: được cung cấp phụ cấp ăn uống, sinh nhật, kết hôn, tang lễ, đi công tác và trẻ sơ sinh.

Tiền thưởng hấp dẫn: Lương tháng 13 và tiền thưởng hiệu suất

Đánh giá lương hàng năm: đảm bảo thu nhập của bạn phản ánh đúng những đóng góp của bạn

Gói bảo hiểm y tế bổ sung

Kiểm tra sức khỏe hàng năm: theo dõi sức khỏe của bạn bằng cách kiểm tra sức khỏe hàng năm

Chính sách nghỉ phép toàn diện: lên đến 24 ngày/năm

Các hoạt động hấp dẫn của công ty: gắn kết nhân viên bằng các hoạt động xây dựng nhóm, lễ kỷ niệm sinh nhật và các lễ hội khác

Đồ ăn nhẹ miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM)

