Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 6/1B2 - 6/1B3 Tân Hóa, P1, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Theo dõi, kiểm tra kiểm soát công nợ hàng ngày theo chính sách của từng loại Khách hàng, chặn đơn hàng nếu tình hình công nợ của KH đó vượt mức cho phép (quá hạn lâu, nợ nhiều, khả năng thanh toán không đảm bảo,...), nếu không giải quyết được sẽ xin ý kiến Ban Giám đốc.

Căn cứ vào chính sách, tập tục thanh toán từng khách hàng, KTCN điện thoại nhắc nợ, đối chiếu, fax chi tiết công nợ với KH.

Kiểm tra các đề nghị chiết khấu thanh toán, CK doanh số cho khách hàng và hạch toán vào phần mềm sau khi đã được duyệt theo chế độ chính sách của Công ty

Đối chiếu và xác nhận công nợ với khách hàng, giải quyết, giải đáp các vướng mắc của khách hàng nhằm khớp công nợ 2 bên.

Trực tiếp đi đối chiếu, chăm sóc khách hàng khi cần thiết.

Hàng tháng, gửi biên bản ĐCCN đến từng đại lý, từng Công ty dược và lưu trữ biên bản sau khi có xác nhận của KH. Nếu sai lệch phải tìm ra nguyên nhân và đưa ra hướng giải quyết hợp lý.

Lập báo cáo công nợ theo tháng, quý, 6 tháng, năm.

Kiểm tra sổ theo dõi đơn hàng hàng tháng để kiểm soát công nợ chặt chẽ hơn.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ trở lên (ngành kế toán, tài chính).

Yêu cầu có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Giới tính: Nữ, >= 30 tuổi

Nhận thức chung về chất lượng, quản lý chất lượng, và các lĩnh vực quản lý mà công ty tư vấn

Biết sắp xếp công việc và phối hợp các phòng ban

Ham học hỏi, cập nhật kiến thức mới

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 14-15 triệu (trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn)

Thời gian làm việc : Từ thứ hai đến hết sáng thứ 7 (nghỉ chiều T7 và CN hằng tuần)

Chế độ đã ngộ tốt, đầy đủ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, cơm trưa....

Thưởng Lễ Tết định kỳ, ngày Thành Lập Công ty ; thưởng Quý, thưởng cuối năm hấp dẫn.

Du lịch trong/ ngoài nước định kỳ 2 năm/lần.

Đánh giá năng lực và xét nâng lương định kỳ hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin