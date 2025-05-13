Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Vật Tư NTK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Vật Tư NTK
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Công Ty Cổ Phần Vật Tư NTK

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư NTK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 105 Đường số 45, phường Tân Quy, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính:
Quản lý và theo dõi công nợ: khoản phải thu
Căn cứ vào hợp đồng: Kế toán công nợ theo dõi tình hình phải thu
Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu. Lập phương án xử lý các trường hợp công nợ khó đòi bằng các nghiệp vụ chuyên môn
Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.
Nhiệm vụ chi tiết:
Cập nhật toàn bộ chứng từ gốc từ sale admin để hạch toán các nghiệp vụ phát sinh
Đối chiếu số lượng, đơn giá, thành tiền hàng xuất cho khách hàng theo từng đơn hàng phát sinh
Kiểm tra biên bản giao hàng khi giao hàng cho khách (yêu cầu trên phiếu giao hàng phải có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên thủ kho, người nhận hàng).
Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu giao hàng và đóng chứng từ.
Theo dõi, giám sát chặt chẽ các khoản công nợ phải thu đến hạn, quá hạn để đốc thúc và thu hồi công nợ kịp thời, giảm thiểu tối đa tình trạng bị chiếm dụng vốn của công ty.
Lưu giữ toàn bộ các chứng từ hợp đồng mua bán, chứng từ chấp nhận và cam kết thanh toán của khách hàng.
Kiểm tra công nợ: căn cứ hợp đồng, kiểm tra giá bán, giá trị hàng,... Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn, báo cho bộ phận kinh doanh, giao hàng và quản lý cấp trên.
Đối chiếu công nợ, lập giấy biên bản xác nhận công nợ
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Báo cáo tuần: Lập báo cáo công nợ chưa đến hạn, đến hạn, quá hạn (ghi rõ nội dung cho từng thời điểm).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tối thiểu tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, .....
Kỹ năng:
Sắp xếp công việc hợp lý,
Có tổ chức cao và chú ý đến từng chi tiết;
Sử dụng các kỹ năng máy tính bao gồm các phần mềm xử lý văn bản, sử dụng cơ sở dữ liệu, các phần mềm kế toán như MISA hoặc FAST,;
Lên kế hoạch và làm việc hiệu quả đáp ứng thời hạn
Thái độ:
Trung thực, thân thiện, chủ động trong công việc;
Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm với công việc;
Nhạy bén và linh hoạt và có khả năng thích ứng được với những thay đổi.
Cầu tiến và chịu được áp lực công việc.
Kinh nghiệm:
Từ 02 năm kinh nghiệm.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán.
Ưu tiên có kinh nghiệm thu hồi công nợ

Tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư NTK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận
Thưởng KPI theo hiệu quả công việc và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty;
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Các chế độ chính sách, bảo hiểm và ngày nghỉ theo quy định của nhà nước.
Chế độ sinh nhật, team building, khám sức khoẻ định kỳ, giao lưu hằng quý.
Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư NTK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Vật Tư NTK

Công Ty Cổ Phần Vật Tư NTK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 105 Đường số 45, phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

