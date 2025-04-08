Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH SOL ENTERTAINMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 169/1 Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán.

Thêm mã khách hàng, mã nhà cung cấp mới vào phần mềm quản lý tài chính

Sửa mã trên đối với khách hàng, nhà cung cấp có sự chuyển nhượng hoặc thay đổi

Vào mã hợp đồng trong Phần mềm quản lý Tài chính Kế toán để theo dõi theo từng hợp đồng của từng khách hàng/ Nhà cung cấp

Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn, báo cho bộ phận bán hàng, cán bộ thu nợ và cán bộ quản lý cấp trên

Kiểm tra chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp, từng bộ phận theo từng chứng từ phát sinh công nợ phải trả, hạn thanh toán, số tiền nợ quá hạn, số tiền PP và báo cho các bộ phận mua hàng và cán bộ quản lý cấp trên

Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng.

Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ trong và ngoài nước của các bộ phận.

Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng hoặc nhận dịch vụ

Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với các Chi nhánh

Định kỳ làm xác nhận công nợ với các chi nhánh

Lập bút toán điều chỉnh tỷ giá và các điều chỉnh liên quan của các bộ phận, khách hàng, nhà cung cấp

Kiểm tra báo cáo công nợ trên soft.

Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt

Lập thông báo thanh toán công nợ

Lập báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng, thông tin chung về công nợ.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, ưu tiên từng làm việc trong lĩnh vực F&B/nhà hàng.

Hiểu rõ quy trình thu - chi, theo dõi và đối chiếu công nợ.

Thành thạo Excel và phần mềm kế toán (MISA, Bravo, Kiotviet,...).

Trung thực, cẩn thận, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực.

Kỹ năng giao tiếp tốt để làm việc với nhà cung cấp và các bộ phận nội bộ.

Ưu tiên ứng viên hiểu rõ các loại chi phí đặc thù trong ngành F&B (nguyên liệu, vận chuyển, chiết khấu,...).

Tại CÔNG TY TNHH SOL ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực. (10.000.000-12.000.000vnđ)

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Hưởng phụ cấp ăn uống, gửi xe, điện thoại (nếu có).

Nghỉ phép, lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ phát triển chuyên môn kế toán.

