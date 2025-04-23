Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, quản lý và cập nhật công nợ phải thu khách hàng (Nhà Phân phối, Đại lý, siêu thị, trạm bảo hành…)

Đối chiếu, xác nhận công nợ định kỳ với khách hàng.

Phối hợp với bộ phận kinh doanh để theo dõi hạn thanh toán và thu hồi công nợ đúng hạn.

Kiểm tra và hạch toán các khoản thu, chi liên quan đến công nợ phải thu.

Lập báo cáo công nợ phải thu hàng tuần, hàng tháng và theo yêu cầu.

Phân tích các khoản công nợ chậm thanh toán, đề xuất hướng xử lý.

Hiểu biết và kiểm tra bộ chứng từ hải quan

Quản lý hồ sơ, hợp đồng, hóa đơn bán hàng và các chứng từ liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên từng làm trong ngành sản xuất, Xuất nhập khẩu

Am hiểu quy trình xuất hóa đơn, công nợ và các quy định liên quan.

Kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt với các phòng ban, đặc biệt là kinh doanh và thu hồi công nợ.

Sử dụng tốt phần mềm kế toán và Excel (ưu tiên biết MISA).

Tỉ mỉ, trung thực, trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động, có cơ hội học hỏi và ổn định lâu dài;

Mức lương/ thưởng hấp dẫn phù hợp với khả năng.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và quy chế của công ty.

Teambuilding hằng năm, và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

