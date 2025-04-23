Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Đông Hưng Thuận 10, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Theo dõi, đối chiếu và quản lý công nợ phải thu của khách hàng.

Thực hiện gọi điện nhắc nợ, thương lượng lịch thanh toán với khách hàng.

Phối hợp với bộ phận kinh doanh để xử lý các trường hợp khách hàng chậm thanh toán hoặc phát sinh tranh chấp.

Lập báo cáo công nợ hàng tuần, hàng tháng và đề xuất các biện pháp thu hồi công nợ hiệu quả.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học - Cao đẳng, từ 2 năm Kinh nghiệm làm vị trí kế toán Công nợ phải thu.

Hiểu biết các quy định, chính sách pháp luật về thuế, chuyên môn kế toán tài chính...

Giọng nói dễ nghe, Kỹ năng giao tiếp hòa nhã, thân thiện, ngôn từ chuyên nghiệp.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực, hợp tác

Kỹ năng giải quyết công việc hiệu quả, thuyết phục KH tốt.

Giỏi excel, thế mạnh thao tác thành thạo các phần mềm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (8h00-17h00); Thứ 7 (8h00-16h00); nghỉ 2 Thứ 7/tháng và các ngày Chủ nhật.

Nghỉ phép hàng năm: mỗi tháng làm việc được nghỉ phép hưởng nguyên lương một ngày.

Nghỉ Lễ Tết: được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết theo quy định của Công ty, phù hợp với quy định của Luật lao động Việt Nam.

Bảo hiểm bắt buộc: được tham gia BHXH-BHYT-BHTN theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT

