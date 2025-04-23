Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT

Kế toán công nợ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT

Mức lương
12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12 Đông Hưng Thuận 10, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Theo dõi, đối chiếu và quản lý công nợ phải thu của khách hàng.
Thực hiện gọi điện nhắc nợ, thương lượng lịch thanh toán với khách hàng.
Phối hợp với bộ phận kinh doanh để xử lý các trường hợp khách hàng chậm thanh toán hoặc phát sinh tranh chấp.
Lập báo cáo công nợ hàng tuần, hàng tháng và đề xuất các biện pháp thu hồi công nợ hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học - Cao đẳng, từ 2 năm Kinh nghiệm làm vị trí kế toán Công nợ phải thu.
Hiểu biết các quy định, chính sách pháp luật về thuế, chuyên môn kế toán tài chính...
Giọng nói dễ nghe, Kỹ năng giao tiếp hòa nhã, thân thiện, ngôn từ chuyên nghiệp.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực, hợp tác
Kỹ năng giải quyết công việc hiệu quả, thuyết phục KH tốt.
Giỏi excel, thế mạnh thao tác thành thạo các phần mềm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (8h00-17h00); Thứ 7 (8h00-16h00); nghỉ 2 Thứ 7/tháng và các ngày Chủ nhật.
Nghỉ phép hàng năm: mỗi tháng làm việc được nghỉ phép hưởng nguyên lương một ngày.
Nghỉ Lễ Tết: được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết theo quy định của Công ty, phù hợp với quy định của Luật lao động Việt Nam.
Bảo hiểm bắt buộc: được tham gia BHXH-BHYT-BHTN theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12 Đông Hưng Thuận 10, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-cong-no-thu-nhap-12-13-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job351671
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Tuyển Kế toán công nợ VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SMILETRIP
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH SMILETRIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SMILETRIP
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Tuyển Kế toán công nợ VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SMILETRIP
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH SMILETRIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SMILETRIP
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Tân Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Tân Hà
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 14 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC
Trên 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO SAVINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO SAVINA
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ ALC CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu ALC CORPORATION
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI
14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH THANH NIÊN MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH THANH NIÊN MỚI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần VIME FARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần VIME FARM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Phân Phối KBT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Phân Phối KBT
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ ALC CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu ALC CORPORATION
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng
12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Legendary Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu Công ty TNHH Legendary Việt Nam
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH ORIENT DRAGON FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ORIENT DRAGON FREIGHT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Vina Homeshop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Vina Homeshop
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM
Trên 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Circle K Viet Nam Ltd. Co. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Circle K Viet Nam Ltd. Co.
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH HTE Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty TNHH HTE Global
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐÔNG Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐÔNG Á
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Mỹ Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Mỹ Á
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty CP TIM CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP TIM CORP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CTY TNHH TM GIA THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CTY TNHH TM GIA THÀNH
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Visaho
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm