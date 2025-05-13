Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH TRƯỜNG SA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG SA
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
CÔNG TY TNHH TRƯỜNG SA

Kế toán công nợ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 7/22 Đường TL08, Phường Thạnh Lộc 2, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập chứng từ thu – chi, ghi sổ kế toán hàng ngày, đối chiếu với sổ quỹ, kiểm tra tồn quỹ và theo dõi tiền gửi ngân hàng.
- Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lý – hợp lệ của chứng từ thanh toán, theo dõi tạm ứng.
- Hợp tác với kế toán kho để đảm bảo nguồn tiền nhập hàng trong nước và quốc tế.
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, lập danh sách nợ, sắp xếp lịch thu/chi đúng hạn và nhắc nhở các khoản nợ đến hạn.
- Đánh giá tình hình công nợ, hỗ trợ NVKD kiểm soát nợ phát sinh, gọi điện thông báo nợ khi cần.
- Cập nhật tình trạng nợ thường xuyên để báo cáo cho kế toán trưởng và Giám đốc; phối hợp với các bộ phận khác.
- Luân chuyển công việc khi cần, lưu trữ hồ sơ kế toán, và thực hiện công việc theo phân công của kế toán trưởng và Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính.
- Sinh năm: 1999 - 1989 (Ưu tiên ứng viên đã có gia đình, mong muốn công việc ổn định, lâu dài)
- Tối thiểu 1– 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Thành thạo phần mềm kế toán, Excel và các công cụ văn phòng.
- Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm và có khả năng làm việc nhóm.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG SA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực (Đảm bảo cạnh tranh trên thị trường)
- Môi trường làm việc ổn định, lâu dài và thân thiện
- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
- Được nghỉ phép năm theo quy định của Luật Lao động
- Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
- Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG SA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 7/22 Đường TL08, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, HCM

