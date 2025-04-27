Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH HÀ TIÊN làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: Cụm CN Hoài Tân, Phường Hoài Tân, Hoài Nhơn, Huyện Hoài Nhơn

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và cập nhật danh sách công nợ của khách hàng.

Đối chiếu công nợ với khách hàng định kỳ.

Thống kê các số liệu sản xuất

Tiếp nhận, kiểm tra nội dung hợp đồng : thông tin khách hàng, điều khoản và hình thức thanh toán, chính sách phạt quá hạn…

Cao đẳng, Đại học

Kỹ năng làm việc với số liệu, tính toán chính xác.

Kỹ năng giao tiếp, đối chiếu, xử lý tình huống công nợ

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH HÀ TIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm: 25.000/ngày

Thưởng các ngày Lễ trong năm, Tết, Quà sinh nhật, Quà thiếu nhi 01/6, Quà trung thu.

Thưởng thâm niên làm việc…

Xét tăng lương hàng năm.

