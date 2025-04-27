Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH HÀ TIÊN làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH HÀ TIÊN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Định: Cụm CN Hoài Tân, Phường Hoài Tân, Hoài Nhơn, Huyện Hoài Nhơn
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập và cập nhật danh sách công nợ của khách hàng.
Đối chiếu công nợ với khách hàng định kỳ.
Thống kê các số liệu sản xuất
Tiếp nhận, kiểm tra nội dung hợp đồng : thông tin khách hàng, điều khoản và hình thức thanh toán, chính sách phạt quá hạn…
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cao đẳng, Đại học
Kỹ năng làm việc với số liệu, tính toán chính xác.
Kỹ năng giao tiếp, đối chiếu, xử lý tình huống công nợ
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm.
Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH HÀ TIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp cơm: 25.000/ngày
Thưởng các ngày Lễ trong năm, Tết, Quà sinh nhật, Quà thiếu nhi 01/6, Quà trung thu.
Thưởng thâm niên làm việc…
Xét tăng lương hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH HÀ TIÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
