Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN PROMAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Phát hành Thông báo phí định kỳ Kiểm soát thu tiền mặt, chuyển khoản/xuất hóa đơn Thanh toán chi phí vận hành hoạt động tòa nhà cho Nhà cung cấp Kiểm soát thu chi Quản lý tài sản Thực hiện các công việc khác theo sự phân phối của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có thể nhận việc được ngay Tối thiểu có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN PROMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các chế độ theo luật định Có lộ trình thăng tiến rõ ràng Được hưởng 13 ngày phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN PROMAN

