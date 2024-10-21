Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN PROMAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN PROMAN
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Kế toán dự án

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán dự án Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN PROMAN

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Phát hành Thông báo phí định kỳ Kiểm soát thu tiền mặt, chuyển khoản/xuất hóa đơn Thanh toán chi phí vận hành hoạt động tòa nhà cho Nhà cung cấp Kiểm soát thu chi Quản lý tài sản Thực hiện các công việc khác theo sự phân phối của cấp trên
Phát hành Thông báo phí định kỳ
Kiểm soát thu tiền mặt, chuyển khoản/xuất hóa đơn
Thanh toán chi phí vận hành hoạt động tòa nhà cho Nhà cung cấp
Kiểm soát thu chi
Quản lý tài sản
Thực hiện các công việc khác theo sự phân phối của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có thể nhận việc được ngay Tối thiểu có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán
Ưu tiên có thể nhận việc được ngay
Tối thiểu có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN PROMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các chế độ theo luật định Có lộ trình thăng tiến rõ ràng Được hưởng 13 ngày phép/năm
Tham gia đầy đủ các chế độ theo luật định
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được hưởng 13 ngày phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN PROMAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: V5 - Lầu 3, Sunrise City, 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

