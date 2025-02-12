Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quyết Tiến, Vân Côn, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Chấm công, lập bảng công cho cán bộ, công nhân viên.

Quản lý quỹ tiền mặt, thực hiện thủ tục thu chi, thanh toán.

Theo dõi và quản lý vật tư xuất - nhập tại khu vực phụ trách.

Thực hiện báo cáo định kỳ gửi Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

Có kinh nghiệm làm kế toán kho từ 6 tháng đến 1 năm

Thành thạo tin học văn phòng

Chịu khó, ham học hỏi,

Trung thực

Tại Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: từ 6.5tr trở lên

Chế độ bảo hiểm: Đóng BHXH sau 2 tháng làm việc.

Thưởng lễ, Tết và lương tháng 13 theo quy định nhà nước.

Du lịch nghỉ mát hằng năm theo chế độ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM

