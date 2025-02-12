Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Quyết Tiến, Vân Côn, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Chấm công, lập bảng công cho cán bộ, công nhân viên.
Quản lý quỹ tiền mặt, thực hiện thủ tục thu chi, thanh toán.
Theo dõi và quản lý vật tư xuất - nhập tại khu vực phụ trách.
Thực hiện báo cáo định kỳ gửi Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán
Có kinh nghiệm làm kế toán kho từ 6 tháng đến 1 năm
Thành thạo tin học văn phòng
Chịu khó, ham học hỏi,
Trung thực
Tại Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: từ 6.5tr trở lên
Lương cơ bản
Chế độ bảo hiểm: Đóng BHXH sau 2 tháng làm việc.
Chế độ bảo hiểm
Thưởng lễ, Tết và lương tháng 13 theo quy định nhà nước.
Thưởng lễ, Tết
Du lịch nghỉ mát hằng năm theo chế độ của công ty.
Du lịch nghỉ mát hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
