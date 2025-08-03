Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI OB làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22V5A, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Ghi nhận đầy đủ các nghiệp vụ nhập kho (mua hàng các đơn vải và phụ liệu) và xuất kho (sản xuất, bán hàng, chuyển kho).

- Phối hợp cùng kho kiểm số lượng nhập – xuất – tồn thực tế.

- Theo dõi số liệu tồn kho thực tế và trên phần mềm.

- Kiểm soát tồn kho theo mã hàng, mã lô, ngày nhập.

- Phối hợp với kho kiểm kê hàng tháng/quý.

- Đối chiếu số liệu thực tế với phần mềm, lập biên bản chênh lệch.

- So sánh lượng xuất nguyên phụ liệu với định mức sản xuất. Trong đó khi nhập vải về thực tế, cần so sánh số mét thực tế nhận so với số mét vải trên bill Nhà cung cấp, hoặc dựa theo quy đổi Nhà cung cấp khi mua theo kg. Tính toán, đánh giá chênh lệch rõ ràng.

- Báo cáo vượt định mức cho quản lý.

- Lập báo cáo nhập – xuất – tồn định kỳ.

- Báo cáo tồn kho chậm luân chuyển, hàng lỗi, hỏng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính.

- Tối thiểu 1 năm làm kế toán kho tại doanh nghiệp sản xuất.

- Thành thạo phần mềm kế toán kho (ưu tiên Misa, Amis), Excel, Google Sheet. Hiểu rõ các phân hệ kho, hạch toán kho trên phần mềm. Hạch toán chính xác các nghiệp vụ nhập – xuất – tồn.

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, làm việc chủ động, tính toán nhanh và có kĩ năng xử lý tình huống tốt.

- Có thể làm việc kiểm kê thực tế, tập trung số liệu.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI OB Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8 - 12 Triệu/Tháng (bao gồm lương cứng + phụ cấp). Thỏa thuận theo năng lực trình độ và kinh nghiệm làm việc.

- Thưởng cuối năm theo hiệu quả làm việc thực tế.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cởi mở.

- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, nâng cao năng lực.

- Làm việc Giờ hành chính (8h30 – 17h30, Nghỉ trưa 1 tiếng).

- Chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc

- Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI OB

