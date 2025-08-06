Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

Kế toán kho

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

Mức lương
15 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 15 - 15 Triệu

Đảm bảo việc nhập xuất hàng hóa, theo dõi và kiểm kê thường xuyên tình trạng hàng hóa trong kho để phát hiện sai sót, thiếu hụt hoặc dư thừa.
Theo dõi các chi phí liên quan đến hoạt động của Kho, thực hiện lên báo cáo thu chi mỗi ngày.
Đầu mối liên hệ khách hàng để xác nhận việc giao nhận hàng hoá mỗi ngày.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ sinh năm 1991, 1996.
Tốt nghiệp Cao đẳng, không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn tận tình khi vào làm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận khác.

Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 13,5triệu, hỗ trợ ăn trưa, thưởng quý 2triệu/quý 3 tháng
- Thưởng tết, các ngày lễ trong năm
- Đi du lịch trong nước 1 năm/2 lần . Được nghỉ các ngày lễ , tết
- Có cơ hội tiếp xúc với các shop bán hàng lớn trong và ngoài nước , làm quen với nguồn hàng bên Trung,
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Cung cấp nơi ăn, ở cho ứng viên muốn ở lại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 45 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-kho-thu-nhap-14-5-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job365076
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 40 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội 8 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 7.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 7.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán kho HỘ KINH DOANH KỲ HƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu HỘ KINH DOANH KỲ HƯƠNG
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập Khẩu Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập Khẩu Việt Nam Thịnh Vượng
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH KENZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH KENZA VIỆT NAM
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH WEHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH WEHUB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CỬA HÀNG QUẦN ÁO THU HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu CỬA HÀNG QUẦN ÁO THU HÀ
Trên 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XIAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XIAN VIỆT NAM
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH MARKETING IBC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MARKETING IBC
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Thể Thao Đường Phố làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty TNHH Thể Thao Đường Phố
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Thời trang ATP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Thời trang ATP Việt Nam
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA THIÊN LÝ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA THIÊN LÝ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LOUIS PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LOUIS PHARMA
6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Y khoa HANO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Y khoa HANO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HDA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HDA VIỆT NAM
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI ET VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI ET VIỆT NAM
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
13.5 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho CTY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU PHONG NGUYÊN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CTY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU PHONG NGUYÊN LOGISTICS
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần nội thất Tuyết Vy làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần nội thất Tuyết Vy
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm