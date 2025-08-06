Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 15 Triệu

Mức lương 15 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 15 - 15 Triệu

Đảm bảo việc nhập xuất hàng hóa, theo dõi và kiểm kê thường xuyên tình trạng hàng hóa trong kho để phát hiện sai sót, thiếu hụt hoặc dư thừa.

Theo dõi các chi phí liên quan đến hoạt động của Kho, thực hiện lên báo cáo thu chi mỗi ngày.

Đầu mối liên hệ khách hàng để xác nhận việc giao nhận hàng hoá mỗi ngày.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ sinh năm 1991, 1996.

Tốt nghiệp Cao đẳng, không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn tận tình khi vào làm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận khác.

Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 13,5triệu, hỗ trợ ăn trưa, thưởng quý 2triệu/quý 3 tháng

- Thưởng tết, các ngày lễ trong năm

- Đi du lịch trong nước 1 năm/2 lần . Được nghỉ các ngày lễ , tết

- Có cơ hội tiếp xúc với các shop bán hàng lớn trong và ngoài nước , làm quen với nguồn hàng bên Trung,

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Cung cấp nơi ăn, ở cho ứng viên muốn ở lại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

