Tuyển Kế toán nội bộ LAM LUMBER - Công Ty TNHH Gỗ Lam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đảo Kim Cương, Bình Trưng Tây, Q2, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Cân đối & báo cáo dòng tiền cho Ban Giám Đốc, và lập kế hoạch thanh toán hàng tuần.

Thực hiện lệnh thanh toán, hồ sơ vay, thủ tục thanh toán, làm việc trực tiếp với ngân hàng.

Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ kế toán, nhập liệu vào phần mềm.

Xử lý đơn hàng phát sinh trên hệ thống và nhập liệu vào phần mềm.

Xuất hóa đơn GTGT.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu, định khoản các nghiệp vụ phát sinh; kiểm soát chặt chẽ tính pháp lý của tất cả các chứng từ kế toán theo quy chế của đơn vị và quy định của pháp luật.

Đối chiếu số liệu, quản lý tổng quát các khoản công nợ (tạm ứng, phải thu, phải trả) của đơn vị; báo cáo lãnh đạo trực tiếp kịp thời phương án xử lý các công nợ quá hạn.

Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Tài chính/Kế toán doanh nghiệp.

• Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên làm vị trí kế toán tổng hợp.

• Có kinh nghiệm và khả năng tổng hợp, nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc - chuẩn mực kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.

• Khả năng giao tiếp tốt, không nói ngọng, tác phong nhanh nhẹn, nghiêm túc trong công việc.

• Chịu áp lực cao trong công việc, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với đơn vị.

• Trung thực, năng động, cẩn thận, đạo đức tốt.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng (phần mềm kế toán, word, excel...); ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Misa.

Tại LAM LUMBER - Công Ty TNHH Gỗ Lam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, từ 10-12 triệu/tháng.

Thứ 7 làm việc tại nhà

Được cấp laptop làm việc

Được đào tạo, phát triển bản thân

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp có cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

Tăng lương theo năng lực làm việc.

Du lịch hàng năm.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước sau 02 tháng thử việc.

