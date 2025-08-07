Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAWON làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAWON
- Bình Dương: 994/1C, Nguyễn Thị Minh Khai, Tân Phú, Tân Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
-Quản lý - điều hành - giám sát phòng kế toán
- Kiểm tra giá vốn đầy đủ và tương ứng với doanh thu trong kỳ
- Duyệt chứng từ thu - chi - công nợ
- Giám sát, kiểm soát số liệu các kho, nhân sự
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị
- Báo cáo tình hình dòng tiền thu chi và hiệu quả sử dụng, quá trình thu hồi dòng tiền, kế hoạch kinh
doanh đạt được trong tháng,
- Báo cáo các mảng còn yếu kém và đề xuất phương án giải quyết thúc đẩy
- Tính toán giá thành sản phẩm, xác định các chi phí phát sinh và phối hợp với các bộ phận liên quan
nhằm tối ưu chi phí sản xuất.
- Xác định mức sản lượng sản xuất - sản lương kinh doanh cần đạt để doanh nghiệp hòa vốn.
- Xây dựng ngân sách chi tiêu, dự báo doanh thu, lợi nhuận và kiểm soát ngân sách thực tế
- Báo cáo chi tiết theo yêu cầu quản lý về tất cả các mảng.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Sử dụng tốt tin học văn phòng và các phần mền kế toán
- Có kỹ năng phân tích và tổng hợp số liệu, lập và kiểm soát các báo cáo tài chính
- Kỹ năng quản lý và bao quát hệ thống, giải quyết vấn đề nhanh và linh hoạt
- Ưu tiên ứng viên nhận việc ngay.
Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAWON Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAWON
