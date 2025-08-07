Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ XU HƯỚNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ XU HƯỚNG
- Hồ Chí Minh: 667 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận
- Sáng tạo và sản xuất nội dung TikTok: Lên ý tưởng, viết kịch bản, phối hợp các bộ phận quay dựng và đăng tải video TikTok chất lượng cao về các chủ đề liên quan đến sản phẩm công ty
- Phát triển chiến lược nội dung: Nghiên cứu xu hướng TikTok, phân tích insights để tối ưu hóa nội dung và tăng trưởng follower
- Lên outline, kịch bản chi tiết cho các kênh talents
- Viết kịch bản video, bài PR, bài SEO, tagline theo định hướng kênh
- Phối hợp với team quay dựng và talents để triển khai các chiến dịch truyền thông, quảng cáo, và sự kiện..
- Nghiên cứu, cập nhật xu hướng nội dung mới để tối ưu chiến lược truyền thông.
- Theo dõi hiệu quả nội dung (reach, views, engagement, traffic,...) và đề xuất phương án tối ưu.
- Biên tập nội dung hậu kỳ, đảm bảo chất lượng kịch bản, ngôn ngữ và thông điệp kênh
- Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm 3 năm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số; Kinh nghiệm về TikTok, kinh nghiệm trong tiếp thị người có sức ảnh hưởng hoặc lĩnh vực liên quan
- Sáng tạo và tư duy chiến lược để phát triển các ý tưởng chiến dịch sáng tạo
- Kiến thức sâu rộng về bối cảnh truyền thông xã hội và hiểu biết sâu sắc về các nền tảng người có sức ảnh hưởng chính TikTok
- Kỹ năng đàm phán và quản lý mối quan hệ mạnh mẽ để làm việc hiệu quả với KOL
- Thành thạo trong phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu suất để đo lường và tối ưu hóa tác động của chiến dịch
- Niềm đam mê với ngành làm đẹp và mỹ phẩm và luôn cập nhật xu hướng thị trường
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ XU HƯỚNG Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường trẻ trung và sáng tạo
Thưởng tháng 13
Thưởng theo kết quả đánh giá
Các đãi ngộ khác theo chính sách công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ XU HƯỚNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI