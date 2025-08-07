Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ XU HƯỚNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 667 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sáng tạo và sản xuất nội dung TikTok: Lên ý tưởng, viết kịch bản, phối hợp các bộ phận quay dựng và đăng tải video TikTok chất lượng cao về các chủ đề liên quan đến sản phẩm công ty

- Phát triển chiến lược nội dung: Nghiên cứu xu hướng TikTok, phân tích insights để tối ưu hóa nội dung và tăng trưởng follower

- Lên outline, kịch bản chi tiết cho các kênh talents

- Viết kịch bản video, bài PR, bài SEO, tagline theo định hướng kênh

- Phối hợp với team quay dựng và talents để triển khai các chiến dịch truyền thông, quảng cáo, và sự kiện..

- Nghiên cứu, cập nhật xu hướng nội dung mới để tối ưu chiến lược truyền thông.

- Theo dõi hiệu quả nội dung (reach, views, engagement, traffic,...) và đề xuất phương án tối ưu.

- Biên tập nội dung hậu kỳ, đảm bảo chất lượng kịch bản, ngôn ngữ và thông điệp kênh

- Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cử nhân chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Tiếp thị hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Kinh nghiệm 3 năm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số; Kinh nghiệm về TikTok, kinh nghiệm trong tiếp thị người có sức ảnh hưởng hoặc lĩnh vực liên quan

- Sáng tạo và tư duy chiến lược để phát triển các ý tưởng chiến dịch sáng tạo

- Kiến thức sâu rộng về bối cảnh truyền thông xã hội và hiểu biết sâu sắc về các nền tảng người có sức ảnh hưởng chính TikTok

- Kỹ năng đàm phán và quản lý mối quan hệ mạnh mẽ để làm việc hiệu quả với KOL

- Thành thạo trong phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu suất để đo lường và tối ưu hóa tác động của chiến dịch

- Niềm đam mê với ngành làm đẹp và mỹ phẩm và luôn cập nhật xu hướng thị trường

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ XU HƯỚNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh

Làm việc trong môi trường trẻ trung và sáng tạo

Thưởng tháng 13

Thưởng theo kết quả đánh giá

Các đãi ngộ khác theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ XU HƯỚNG

