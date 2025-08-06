Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN OCEANX MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN OCEANX MEDIA
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OCEANX MEDIA

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 131 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích số liệu báo cáo của công ty.
Lập kế hoạch và thực hiện các báo cáo nội bộ định kỳ (tháng, quý, năm).
Kiểm tra tính chính xác và hợp lý của các số liệu báo cáo.
Phân tích các chỉ số tài chính quan trọng, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Hỗ trợ xây dựng các báo cáo tài chính phục vụ cho công tác quản lý và ra quyết định.
Tham gia xây dựng và hoàn thiện quy trình kế toán nội bộ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.
Thành thạo các phần mềm kế toán (Misa, Fast Accounting, ...).
Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.
Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Khả năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm trong công việc.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing/Truyền thông là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OCEANX MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OCEANX MEDIA

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 + 6 ngõ 117 Thái Hà, phường Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

