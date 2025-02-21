Tuyển Kế toán nội bộ TVT DIAMOND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ TVT DIAMOND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

TVT DIAMOND
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2025
TVT DIAMOND

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại TVT DIAMOND

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 59 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc: 59 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Thu nhập: Từ 10 - 12 triệu/tháng (thoả thuận theo năng lực) + Thưởng hiệu suất + Cơ chế đãi ngộ hấp dẫn
- Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00 (Nghỉ trưa 1 tiếng)
Tháng nghỉ 4 ngày có lương
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Kế toán nội bộ:
• Kiểm soát dòng tiền, công nợ, doanh thu - chi phí của công ty
• Quản lý quỹ tiền mặt, tài khoản ngân hàng, thanh toán cho nhà cung cấp
• Kiểm soát tồn kho, nguyên vật liệu trong xưởng sản xuất trang sức
• Xuất hóa đơn, theo dõi thuế, làm việc với ngân hàng, đối tác tài chính
• Lập báo cáo tài chính nội bộ, hỗ trợ kế toán thuế khi cần
- Trợ lý :
• Hỗ trợ Giám đốc trong điều hành, quản lý tài chính, kiểm soát hoạt động kinh doanh
• Theo dõi hợp đồng, tiến độ sản xuất, đơn hàng, công nợ khách hàng
• Soạn thảo, kiểm tra các văn bản
• Thực hiện các công việc hỗ trợ CEO theo yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nữ (ưu tiên), độ tuổi 22 - 35
• Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh
• Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương
• Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao
• Kỹ năng quản lý tài chính, giao tiếp, làm việc độc lập & chịu áp lực tốt
• Thành thạo Excel, phần mềm kế toán, Word, PowerPoint

Tại TVT DIAMOND Thì Được Hưởng Những Gì

3. QUYỀN LỢI & CƠ CHẾ ĐÃI NGỘ
• Thu nhập cạnh tranh & tăng theo hiệu suất:
• Lương cứng 10- 12 triệu/tháng (thoả thuận theo năng lực)
• Thưởng KPI & hiệu suất theo kết quả công việc
• Xét tăng lương 6 tháng/lần theo năng lực
• Cơ chế phúc lợi & đãi ngộ đồng bộ với các bộ phận khác:
• Thưởng tháng 13, thưởng doanh số cuối năm hấp dẫn
• BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định
• Chế độ thưởng nóng, quà tặng vào các dịp lễ, sinh nhật
• Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển cao:
• Làm việc trong ngành trang sức cao cấp, tiếp xúc khách hàng thượng lưu
• Học hỏi trực tiếp từ CEO, có cơ hội phát triển lên Quản lý tài chính - CFO
• Cơ chế làm việc lâu dài, ổn định, tránh nhảy việc, có lộ trình thăng tiến rõ ràng
• Cơ chế bảo mật thông tin tài chính, đảm bảo nhân sự trung thành và gắn bó
• Đặc biệt: Được đào tạo thêm về tài chính, quản trị doanh nghiệp
• Có quyền đề xuất cải tiến quy trình kế toán - tài chính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TVT DIAMOND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TVT DIAMOND

TVT DIAMOND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 59 Lý Nam Đế, Quận Hoàn Kiếm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

