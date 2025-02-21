Tuyển Kế toán nội bộ TVT DIAMOND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 59 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc: 59 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thu nhập: Từ 10 - 12 triệu/tháng (thoả thuận theo năng lực) + Thưởng hiệu suất + Cơ chế đãi ngộ hấp dẫn

- Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00 (Nghỉ trưa 1 tiếng)

Tháng nghỉ 4 ngày có lương

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kế toán nội bộ:

• Kiểm soát dòng tiền, công nợ, doanh thu - chi phí của công ty

• Quản lý quỹ tiền mặt, tài khoản ngân hàng, thanh toán cho nhà cung cấp

• Kiểm soát tồn kho, nguyên vật liệu trong xưởng sản xuất trang sức

• Xuất hóa đơn, theo dõi thuế, làm việc với ngân hàng, đối tác tài chính

• Lập báo cáo tài chính nội bộ, hỗ trợ kế toán thuế khi cần

- Trợ lý :

• Hỗ trợ Giám đốc trong điều hành, quản lý tài chính, kiểm soát hoạt động kinh doanh

• Theo dõi hợp đồng, tiến độ sản xuất, đơn hàng, công nợ khách hàng

• Soạn thảo, kiểm tra các văn bản

• Thực hiện các công việc hỗ trợ CEO theo yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nữ (ưu tiên), độ tuổi 22 - 35

• Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh

• Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương

• Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao

• Kỹ năng quản lý tài chính, giao tiếp, làm việc độc lập & chịu áp lực tốt

• Thành thạo Excel, phần mềm kế toán, Word, PowerPoint

Tại TVT DIAMOND Thì Được Hưởng Những Gì

3. QUYỀN LỢI & CƠ CHẾ ĐÃI NGỘ

• Thu nhập cạnh tranh & tăng theo hiệu suất:

• Lương cứng 10- 12 triệu/tháng (thoả thuận theo năng lực)

• Thưởng KPI & hiệu suất theo kết quả công việc

• Xét tăng lương 6 tháng/lần theo năng lực

• Cơ chế phúc lợi & đãi ngộ đồng bộ với các bộ phận khác:

• Thưởng tháng 13, thưởng doanh số cuối năm hấp dẫn

• BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định

• Chế độ thưởng nóng, quà tặng vào các dịp lễ, sinh nhật

• Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển cao:

• Làm việc trong ngành trang sức cao cấp, tiếp xúc khách hàng thượng lưu

• Học hỏi trực tiếp từ CEO, có cơ hội phát triển lên Quản lý tài chính - CFO

• Cơ chế làm việc lâu dài, ổn định, tránh nhảy việc, có lộ trình thăng tiến rõ ràng

• Cơ chế bảo mật thông tin tài chính, đảm bảo nhân sự trung thành và gắn bó

• Đặc biệt: Được đào tạo thêm về tài chính, quản trị doanh nghiệp

• Có quyền đề xuất cải tiến quy trình kế toán - tài chính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TVT DIAMOND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin