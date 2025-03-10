Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ BUGATTEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - C01 - L42, Khu A, Khu Đô Thị Mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lập kế hoạch thanh toán các khoản công nợ với nhà cung cấp hàng tuần, tháng

Trực tiếp thực hiện công việc thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng tiền gửi ngân hàng cho các nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi,...

Kết hợp với thủ quỹ trong việc thực hiện công việc thu - chi theo quy định; đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ cuối ngày

Tập hợp hóa đơn mua vào và lập bảng kê thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quý

Thực hiện các công việc thanh toán các khoản chi nội bộ như: thanh toán lương, thanh toán tạm ứng, thưởng và các khoản phụ cấp cho nhân viên, thanh toán mua hàng ngoài...

Theo dõi việc tạm ứng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính : Nữ

- Bằng cấp : ĐH

- Có kinh nghiệm kế toán thanh toán ít nhất 1 năm

- Ưu tiên nhận việc ngay

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ BUGATTEC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng doanh số căn cứ vào tình hình kinh doanh của công ty và hiệu quả công việc

- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ Tết theo quy định nhà nước

- Tiền hỗ trợ ăn ca.

- Thưởng Lễ Tết, chế độ bảo hiểm,...

- Đóng BHXH sau 02 tháng thử việc

- Chế độ phúc lợi khác như: Du lịch, sinh nhật, chế độ ốm đau, thai sản, hiếu hỷ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ BUGATTEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin