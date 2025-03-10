Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP COMAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CP COMAX VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tuyển kế toán nội bộ, xuất hóa đơn, theo dõi công nợ khách hàng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
tốt nghiệp cao đẳng, địa học chuyên ngành kế toán
Tại CÔNG TY CP COMAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
mức lương : 8- 10.000.000 đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP COMAX VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI