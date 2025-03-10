Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP COMAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP COMAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CP COMAX VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CP COMAX VIỆT NAM

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CP COMAX VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tuyển kế toán nội bộ, xuất hóa đơn, theo dõi công nợ khách hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

tốt nghiệp cao đẳng, địa học chuyên ngành kế toán

Tại CÔNG TY CP COMAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

mức lương : 8- 10.000.000 đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP COMAX VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP COMAX VIỆT NAM

CÔNG TY CP COMAX VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

