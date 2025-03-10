Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CỐM NGON GIẤC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CỐM NGON GIẤC
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 67 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Kế toán nội bộ phụ trách chi nhánh
Quản lý dữ liệu kinh doanh
Phản ánh nghiệp vụ dữ liệu lên Amis
Các công việc theo sự phân công của cấp trên ( thống kê, báo cáo, bảng biểu…)
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trình độ Cao Đẳng, Đại Học, các ngành Kế Toán, Kinh tế, Quản trị, Phân tích Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí vị trí tương tự.
Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng và các công cụ hỗ trợ lưu trữ Data, các công cụ phân tích số liệu.
Là người quyết đoán, tư duy Logic, có khả năng giải quyết vấn đề, nhạy bén với mọi sự thay đổi
Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CỐM NGON GIẤC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng : 7tr5+ phụ cấp ( 500k+ 30k/ bữa ) + thâm niên
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, tiếp xúc với nhiều công nghệ tiên tiến.
Tham gia các hoạt động của công ty như: Team building, annual trips, barbecues, ...,
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động, nghỉ phép, được tham gia đóng BHXH, BHYT.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CỐM NGON GIẤC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
