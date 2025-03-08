Tuyển Kế toán nội bộ công ty cổ phần Tư vấn, Đào tạo đấu thầu và Quản lý kinh tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: nhà số 03, Ngõ 31 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1. Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hóa đơn.

2. Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của Công ty để theo dõi và hạch toán, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu chứng từ đó.

3. Lập báo cáo nội bộ cho BGĐ khi có yêu cầu

4. Các công việc ban giám đốc giao phó.

5. Kiểm soát toàn bộ hồ sơ chứng từ thanh toán bằng tiền mặt/ chuyển khoản;

7. Theo dõi chi phí, đối chiếu và thanh toán đúng hạn;

8. Theo dõi, quản lý công nợ, đối chiếu và đôn đốc thu hồi công nợ, đối với các khoản phải thu;

9. Thực hiện các công việc khác theo nhiệm vụ và yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế Toán, Tài chính

Ưu tiên ứng viên nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm với công việc.

Sử dụng thành thạo word, excel

Tại công ty cổ phần Tư vấn, Đào tạo đấu thầu và Quản lý kinh tế Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Nghỉ lễ, phép năm theo luật lao động

Thưởng và một số ưu đãi khác theo quy định của công ty

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân

Được hướng dẫn, đào tạo về kế toán tài chính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần Tư vấn, Đào tạo đấu thầu và Quản lý kinh tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin